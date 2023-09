Pidamos a Dios ser buenos servidores de la sociedad: Arzobispo

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició ayer la homilía dominical en la Catedral capitalina, donde hizo un llamado a los fieles católicos asistentes para siempre orar a Dios a fin de ser buenos servidores para la comunidad de la iglesia y la sociedad en general.

“Pidamos al Señor ser buenos servidores de la sociedad. Es caminar en un mundo difícil pero con fe, es cuando podemos acercarnos a las enseñanzas de Jesús. Acerquémonos a la Virgen María, que nos ayude y enseñe a vivir como buenos hermanos. Aprovechar la oración para recibir bendiciones abundantes”, manifestó el obispo durante su mensaje.

También, exhortó a los creyentes a alejarse de la envidia y aspectos negativos, por lo que pidió siempre orar por los demás y actuar por el bien de los semejantes, aunque parezca difícil y haya rechazo, lo importante es mantener la esperanza.

Esto, lo basó en el evangelio según San Mateo, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.

