Pide abogado de César D. investigar fallas en transmisión de audiencia

Chihuahua, Chih.- El abogado Juan Carlos Mendoza Luján, representante de César Horacio D.J., señaló esta mañana que hubo “falta de información y acceso a la publicidad” en la audiencia de ayer realizada en el Centro de Justicia, en donde solicitó la modificación de medida cautelar de prisión preventiva del ex gobernador, misma que le fue negada por el juez de Control Humberto Chávez Allende.

A decir del representante jurídico del ex mandatario, quien permanece recluido en el Cereso número Uno de Aquiles Serdán, se violó el principio de publicidad consagrado en el artículo quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales, “pudiendo existir una responsabilidad administrativa grave en caso de que algún servidor público del Tribunal Superior de Justicia haya sido quien de manera dolosa dio una probable orden para que esto ocurriera, hecho por el cual, esta defensa presentará la denuncia ante la autoridad correspondiente para que sea investigado”, dijo.

El abogado Mendoza denunció que la transmisión de la audiencia no pudo ser vista por representantes de los medios de comunicación y presentó fallas.

Textualmente expresó, “El día de ayer 2 de febrero como todos saben y muchos fueron testigos, se tuvo programada la Audiencia intermedia de mi defendido en las instalaciones de la ciudad judicial aquí en el Distrito Judicial Morelos, audiencia que finalmente fue diferida por la necesidad de ampliar el plazo para el descubrimiento probatorio por la sobreabundancia de actuaciones y la falta de entrega por parte de algunas autoridades de documentos públicos para que puedan usarse como prueba en el juicio de mi representado.

Lo anterior no fue un hecho extraordinario ni ajeno a los procesos de tipo penal; lo que sí fue un hecho extraordinario, es que por alguna razón la normal transmisión de la audiencia en la sala de prensa de la Ciudad Judicial no pudo ser vista por los representantes de los medios de comunicación que acudieron a cubrir dicha audiencia, sino que en la primera parte de la misma sólo fue transmitido el audio, mientras que en el resto de la audiencia después del primer receso sólo se transmitió el video del Señor Juez; situación que no les permitió a los reporteros el comunicar con precisión quién de los intervinientes, es decir, el Ministerio Público, el Imputado o cuál de los Defensores fueran los que manifestaban los dichos; hechos, argumentos o fundamentos utilizados por cada uno de ellos.

Esta defensa hace del conocimiento del público en general, que esta falta de información y acceso a la publicidad de dicha audiencia violó el principio de publicidad.

Este señalamiento se hace público porque una vez más, el proceso penal de mi defendido y todo lo que le rodea, además de incumplimiento de sentencias por parte de las autoridades, violaciones al debido proceso, dilación de la justicia, resoluciones inconstitucionales y demás atropellos y violaciones a los derechos humanos siguen cada vez más en escalada, y ahora, no solo se le privan de sus derechos a él, sino incluso a la sociedad se le ha privado de su derecho al acceso al conocimiento de la impartición de la Justicia”, finalizó el pronunciamiento.