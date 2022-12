Pide apoyo madre soltera con discapacidad

“Estoy desesperada, perdí mis dos pies, estoy enferma y mis hijos necesitan de mí. Necesito un trabajo y ayuda, no tengo nada”, comentó Dalia Padilla Galindo, de 36 años, quien sufrió hace seis años un accidente que le inmovilizó sus pies y primero le fue amputado uno, mientras que el otro estaba en mal estado con llagas y requería tratamiento que no pudo comprar, por lo que tuvieron que cortarlo y ahora está solamente en silla de ruedas y busca desesperadamente ayuda.

Desde hace casi dos años que ya no ha podido trabajar y solía vender dulces afuera de tiendas de conveniencia para mantener a sus dos hijos, pero a raíz de su padecimiento con diabetes y otras complicaciones, no podía salir de su casa y el dolor es insoportable, razón por la que hizo un llamado a la comunidad para apoyarla.

En meses pasados, tuvo un apoyo con una silla de ruedas y útiles para sus hijos, pero su condición empeoró totalmente y al punto que no se pudo salvar su pie.

No obstante, dice que está dispuesta a estar en cualquier trabajo, pero que le den la oportunidad; además esta Navidad podría ser una de las peores para ella y su familia sino recibe alguna ayuda de la gente, que no le cuesta nada pero significaría mucho para quien no tiene prácticamente nada.

No cuenta con servicio médico, beca de discapacidad, apoyo de ningún tipo, más que algunas personas que en ocasiones se apiadan y lo que pueden hacer, así como de la venta de dulces, pero todo se ha complicado desde inicios de año hasta la fecha.

Vive en una casa sencilla y humilde en la calle Desierto de Chalbi No. 17712 en la colonia Sahuaros, solamente con su pequeña niña de 13 y su hijo de 11 años, ambos en la escuela y requieren de todo lo indispensable para estudiar, así como todo tipo de necesidades.

Para contactar a Dalia, pueden llamar al teléfono 614 550 55 31, ya que toda ayuda es vital y nunca será suficiente hacer una buena acción por alguien que lo necesita.

También, si alguien quiere aportar alguna cantidad, puede depositar a la cuenta 5201160020706394 de Banamex. Toda ayuda es necesaria y nunca sobrará.

(Juan Carlos Núñez / El Diario)