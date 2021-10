Pide Avitia no despedir a personal docente

Cortesía Cortesía

Chihuahua, Chih.- El Secretario General de la Sección 42 del SNTE, profesor Ever Avitia Estrada, hizo un llamado enérgico a las autoridades a no aplicar recortes de personal como ha ocurrido en el nivel de preparatorias: "La pandemia no es culpa del personal docente, al contrario son quienes dan estabilidad y gobernanza a la educación en el estado, se había acordado no realizar estos recortes."

Lo anterior fue vertido durante el homenaje del Comité Ejecutivo de la Sección 42 del SNTE al trabajo profesional y responsable que realiza el Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación, quienes aún en la situación de pandemia de COVID-19, han desarrollado con gran compromiso su responsabilidad y se ha traducido en estabilidad en los centros de trabajo, además de ser la primera imagen y el rostro amable del sistema educativo.

Avitia resaltó el logro del pago de más de 450 estímulos económicos para escalafones horizontales, que estuvieron detenidos desde el 2013 hasta el 2017.

Ever Avitia dijo que estos trabajadores son quienes dan vida a los planteles, ejemplo en la formación de la niñez y juventud, su aportación y compromiso son fundamentales para que el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta emergencia sanitaria por el coronavirus se desarrolle con éxito.

Aseguró que con una "visión cuadrada", de la Oficina de Personal Magisterial de la Secretaría de Hacienda está realizando un análisis de las plantillas de personal en las escuelas sin considerar la situación de la pandemia y envió un mensaje enérgico a un NO rotundo a los recortes que afectan, no solo a compañeros, sino al servicio que se brinda a niños y jóvenes en Chihuahua.

Avitia dijo que el personal de Apoyo y Asistencia a la Educación es fundamental, por lo que hizo un reconocimiento por el compromiso con el que desempeñan su labor a pesar de las adversidades de esta contingencia sanitaria.