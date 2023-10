Pide ayuda para salvar a Vaquero, su último compañero

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El ya conocido como 'señor de los perritos' pidió apoyo a la población para poder ayudar al último de sus compañeros, un can de nombre Vaquero que fue diagnosticado con cáncer. Cabe recordar que este personaje, persona sin techo, del Centro Histórico de Chihuahua, se hizo famoso por el rescate de perros callejeros quienes lo acompañaban a todas partes.

Actualmente Vaquero es el último de los cinco compañeros de la manada que acompañaba a Don Román, quien dijo, es su mejor amigo. No obstante, el can ha estado pasando por una situación dolorosa y difícil que lo mantiene tumbado a un costado de su compañero. Durante la noche el perrito no pudo dormir debido a los malestares y esta mañana permanece hecho ovillo en una cobija debido a que fue el único cobijo ante las bajas temperaturas.

Por ello Don Román se encuentra desesperado y escribió una pancarta para que los transeúntes conozcan su situación y puedan ayudarlo.

“Soy el Señor de los perritos. Necesito de su ayuda. Acaban de diagnosticar a mi Vaquero con cáncer. Ocupo de su ayuda para poder salvarlo. Muchas Gracias”.

Vaquero se mantuvo con Don Román desde que era cachorro y lo ha acompañado aún de adulto. Se trata del último perrito que lo acompaña y para Don Román es su prioridad poder auxiliarlo.

Actualmente Don Román se encuentra en la calle Libertad y 3ª, por lo que quien desee apoyarlo puede encontrarlo en el Centro Histórico.