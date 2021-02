Pide ayuda para subsistir; perdió a su esposo

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La señora Doña Cristi, de 84 años de edad perdió durante la pandemia a su esposo de avanzada edad, con lo que actualmente se encuentra sola sin ningún tipo de apoyo, por lo que requiere el apoyo para salir adelante.

La mujer vive en un pequeño cuartito con piso de tierra donde es apoyada por vecinos, sin embargo luego de quedarse sin “su viejito”, su pareja quien falleció a causa de diabetes, no tiene posibilidades económicas, mientras que sus opciones de subsistencia son escasas debido a su avanzada edad y condición.

Actualmente ella vive sola, ya que si bien en alguna ocasión estuvo acompañada de una amiga, señaló que esta se llevó parte de su despensa y ya no la volvió a ver.

“No, yo no tengo trabajo ni apoyos de nadie. Y no crea, es difícil ya no puedo caminar muy bien, entonces es difícil andar en todo eso”, explicó.

Asimismo declaró que por las noches pasaba frío por lo que algunas personas le llevaron pequeñas tablitas para usar en su estufa de leña que le sirve también como calentón.

Para quien desee ayudar a Doña Cristi puede hacerlo acudiendo a su domicilio ubicado entre las calles Gasoducto y Carlos Fuero, con número 8406, de la colonia Margarita Maza de Juárez.