Pide bancada del PRI cárcel por corrupción en Salud

Chihuahua.- El coordinador de la bancada del PRI en el congreso, Noel Chávez Velázquez, llamó a llevar ante juicio a quienes hayan cometido actos de corrupción ya que sólo decirlo es complicidad.

Anunció que seguirán siendo incisivos ante el Gobierno Federal en materia de salud, ante la indolencia en el desabasto de medicamentos.

“No podemos estar soportando tanta verborrea, se dice que hubo corrupción con nombres y apellidos, ¿Quién está juzgando y está en la cárcel?, si nomás lo señalan hay complicidad, dicen que contratarán medicinas tres veces más baratas, si señalan que había corrupción había medicamentos, no había muertos”, dijo.

Chávez Velázquez expresó que no sólo se trata del tema de medicamento contra el cáncer, cuando en la Sierra se sufre del desabasto para atender la tuberculosis, hipertensión y diabetes.

Solicitó que el llamado al Gobierno Federal sea de Urgente resolución y acotó, “vamos a seguir con el tema incisivo en el tema de salud y vamos a ser analísticos compañeros, desde aquí está un problema lo tenemos ahorita, no les digo que defiendan lo indefendible, pónganse a analizar poquito y apóyenos… que esto se resuelva estamos con muertes, no es un juego, estos temas de corrupción ya quítenlo, hay una realidad no hay medicamentos y si le echan toda la culpa a la parte del PRI había medicamentos a como me la pongan”, culminó.