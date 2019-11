Pide 'Caballo' Lozoya diferir plebiscito de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- El presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, solicitó al Instituto Estatal Electoral (IEE) aplazar la fecha del plebiscito para el alumbrado público de la ciudad de Chihuahua, programado para el domingo 24 de noviembre.

“Es el primer ejercicio en la historia de Chihuahua y no veo el caso de apresurarlo”, manifestó el edil al entregar hoy la petición al organismo electoral, en el que considera que la ley marca 90 días para hacerlo, es decir, hasta enero del 2020, y podría darse en un plazo medio, añadió.

“Si bien la fecha ya establecida está dentro del plazo legal, se puede extender más, no veo porqué hacer las cosas apresuradas, se debe tener más cuidado. Si se difiere no pasaría nada y la gente estaría más informada”, puntualizó.