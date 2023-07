Pide Castrejón investigación a Duarte por encubrimiento

Chihuahua, Chih.– El diputado Oscar Castrejón, propuso abrir una carpeta de investigación en contra del exgobernador César Duarte, por encubrimiento, pues durante una entrevista mencionó haber tenido conocimiento de robos al erario, responsables del asalto al C-4, entrega de plazas a la delincuencia y de los Ceresos al crimen durante el quinquenio de Corral, pero no denunció.

Las frases textuales del exgobernador fueron:

“Mucha obra pública todavía no se puede terminar por razones verdaderamente vergonzantes, como el Aeropuerto de Creel que es para que ya estuviera detonado el trismo en el estado y que es una obra terminada”.

“No me arrepiento de no haber agarrado dinero como lo hicieron otros”.

“Pero de lo que sí me arrepiento es no haber desenmascarado a los desvergonzados aliados de la delincuencia, hubo y por ahí algunos recordarán hubo unas semanas antes de entregar mi Gobierno un robo en el C-4 de más de 200 fusiles, ahí debí de haber procesado a quienes lo hicieron”.

“Entonces eso me llevó a impedir acciones que debí de haber hecho, si es de lo único que me arrepiento es de no haber metido a la cárcel a una bola de delincuentes, que después han sido hasta candidatos, que les vendieron el Estado a las bandas organizadas y que en este sentido hoy quieren gozar de prestigio cuando saben perfectamente que son los responsables de tantos miles de muertos en Chihuahua”.

“Chihuahua era un Estado pacífico, que gobernantes corruptos trajeron y sembraron aquí a los delincuentes les entregaron las plazas y hoy vivimos las consecuencias, de eso es de lo único que me arrepiento”.

“Pues simple y sencillamente que yo entregué los CE.RE.SO.s certificados, y los entregué gobernados por el Gobierno no por los delincuentes, y que Corral se los entregó a la delincuencia, nuevamente les dio los espacios”.

Bajo la lógica de Castrejón, quien pertenece a la fracción legislativa de Morena, es que las afirmaciones de Duarte Jáquez del 15 de junio, resultan graves, pues de acuerdo con el artículo 316 del Código Penal, el exgobernador cometió delito de encubrimiento por no denunciar durante 7 años.