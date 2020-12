Pide Cocentro 'piso parejo' al Gobierno

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- La Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro), presentó sendos oficios al secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui y al subdirector Gobernación Municipal, César Komaba, en los que solicitan controlar el creciente comercio ambulante en el Centro histórico de la ciudad, informó el presidente Ricardo Perea García.

A su vez el dirigente de Canaco, Edybray Gómez, dijo que solicitaron a las autoridades piso parejo, ya que mientras al comercio establecido se le pide estrictas medidas y protocolos contra la pandemia, a los comerciantes informales y semifijos se les autoriza trabajar y no hay certidumbre de cómo se les regula.

Los presidentes demandaron a las autoridades estatal y municipal que a todo comerciante y prestador de servicio formal o informal se le trate igual, y en este caso, por la pandemia, exigir las mismas medidas de cuidado.

A pregunta expresa, Ricardo Perea indicó que el Gobierno del Estado siempre ha contemplado al comercio informal y semifijos en la semaforización epidemiológica, y en lo anunciado este lunes, no fue la excepción.

Contrastó que mientras a los establecimientos formales se les pide un cumplimiento estricto de aforos en los negocios, toma de temperatura a los clientes y disposición de gel, el cuidado de la sana distancia, el uso de cubrebocas y la sanitización de los locales, entre otros, “a los ambulantes sólo se les pide el cubrebocas”.

Perea García dijo que esto es una preocupación y ya se mandaron sendos oficios a Gobernación Municipal por la instalación de diferentes ambulantes en las calles del Centro histórico.

La llegada de vendedores informales no se hace ahora de forma masiva, sino de dos en dos y ahora hay muchos ofreciendo sus productos en la Avenida Juárez, en las bocas calles de la Libertad y Aldama, sobre la Victoria en horarios de la tarde-noche.

“Mientras a nosotros nos exigen, piden y visitan constantemente –las autoridades- a ellos, ambulantes, no se les pide nada, se les permite y cuando se supone que en estos puntos no debe haber personas que se dediquen a este giro”, agregó.

Señaló que hay un lugar en la Libertad y Cuarta que se les permite a los informales y semifijos establecerse, pero ahora ya quieren venir hacia más calles del Centro, “cuando estábamos cerrados no les interesaba, pero ahora sí”.

Dijo que se pidió a César Jáuregui y César Komaba que se hagan las verificaciones permanentes a los vendedores ambulantes, así como a los establecidos a quienes se les revisa hasta cinco veces diarias, para ver el cumplimiento de las medidas de prevención.

Indicó que los establecidos están de acuerdo en cumplir con los protocolos y si es un requisito para poder trabajar, lo harán siempre.

Subrayó que se requiere un piso parejo para todos, ya que por no cuidar los protocolos o ser omisos se corre el riesgo de contagios, “aquí no es cuestión de si hay impuesto o no, sino de salud y todos deben cuidarse”.

A su vez el presidente de Canaco, Edybray Gómez Gallegos, dijo que el cómo se va a regular que los informales cumplan con los protocolos y medidas de prevención del Covid-19, habría que preguntárselo a la autoridad.

Indicó que los negocios bien establecidos y formales llevan todo en regla y están afiliados a la Cámara de Comercio, por lo demás, no entiende cómo le va a hacer la autoridad para controlarlos.

Finalmente aseguró que como Canaco han levantado la voz en el sentido de que tiene que ser pareja la exigencia de los protocolos.