Pide Coparmex que actualicen o renueven credencial del INE

Chihuahua, Chih.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Chihuahua, exhortó a los chihuahuenses que tienen credenciales de elector sin vigencia o que requieren alguna actualización de sus datos, a que acudan a cualquier módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), a realizar su trámite.

Esto, debido a que el plazo para realizar ese tipo de cambios vence el próximo 22 de enero, fecha después de la cual sólo se podrán solicitar reposiciones o reimpresiones con los datos de la última credencial que se poseía.

Gilberto Sánchez Esparza, vicepresidente del organismo empresarial, indicó que los módulos de atención del INE están abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados y domingos, de las 9 de la mañana a las 4 de la tarde.

Informó que ya no es necesario hacer una cita previa, sino acudir a cualquier módulo con la documentación requerida para realizar su cambio.

Esta es: Documento de nacionalidad, como el acta de nacimiento o carta de naturalización; identificación con fotografía, como pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla militar, entre otras; y comprobante de domicilio, como recibos de pagos de impuestos y/o servicios, estados de cuenta, contratos de arrendamiento o copia certificada de escrituras.

Agregó que quienes soliciten cambio en sus datos o vigencia, tendrán hasta el día 14 de marzo para poder recoger su nueva credencial, fecha después de la cual todas las credenciales que no sean recogidas pasarán a resguardo del INE, hasta días después de la elección.

“El trámite es fácil y rápido, y en una semana se puede tener un nuevo plástico ya con los datos correctos y con la debida vigencia; es cuestión de darnos tiempo; por ello, también hacemos un llamado a los empresarios de nuestro organismo, y de los demás, a que brinden el tiempo necesario para que sus colaboradores puedan acudir a cualquier módulo a realizar su actualización; así podremos ejercer la mayoría nuestro derecho al voto”, puntualizó.

Por otra parte, explicó que el listado nominal del estado de Chihuahua, de acuerdo con los datos oficiales del INE, está integrado por 3,072,504 personas, mismas que tienen la posibilidad de votar en la elección del próximo 2 de junio. En el caso de la ciudad de Chihuahua se tiene un listado nominal de 748,822 ciudadanos.

En ese sentido indicó que en el estado hay 82 mil 649 credenciales de elector que perdieron vigencia el 1 de enero del 2024, de las cuales 21,694 son de la capital del estado; no obstante, aclaró que dichas credenciales podrán ser utilizadas para votar en la siguiente elección.

“Pero este no es motivo para que no soliciten su renovación, porque al vencer el plástico del INE, en automático perdemos la posibilidad de comprobar nuestra identidad, ya que, si acudimos a un banco o cualquier otro establecimiento o institución que requiera de una identificación oficial con fotografía, esta no podrá ser utilizada”, sentenció.

Para terminar, dijo que entre más ciudadanos acudan a votar en la jornada electoral, se tendrá mayor certeza de los resultados de la elección, además de fortalecer así la democracia y la participación ciudadana, dos temas en los que la Coparmex Chihuahua siempre ha sido promotor para beneficio del sector y de la sociedad en general, sin sesgos partidistas.