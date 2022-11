Pide defensa de Francisco G. revocar orden de detención

Chihuahua, Chih.- Al retomar la audiencia de formulación de cargos de Francisco G. A., exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, fue presentada por la defensa la petición de revocar la orden de aprehensión del acusado, ya que expuso que no se puede aplicar la detención y prisión preventiva a un delito que no se encuentra en la Constitución.

Expresó que el detenido fue internado en el Cereso de Aquiles Serdán, sin que se le permitiera estar en comunicación con su defensa, y apuntó que fue solicitado un amparo por la detención y prisión preventiva oficiosa.

El mismo acusado, Francisco G. A. mencionó que no se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales la prisión preventiva oficiosa, además de que no figura el delito por el que se le acusa. Indicó que este error aún puede subsanarse revocando la orden. “Máxime que no era necesario una orden de detención”, dijo.

Por su parte la parte acusadora señaló que la orden de aprehensión fue liberada con apego a los procedimientos, además de que este es un tema que tiene que verse en otro momento y apuntó que la detención resultaba el medio idóneo para asegurar la presencia del detenido.

La defensa del acusado está integrada por cinco abogados, Roberto López Macías, Alfonso Pérez, Pamela Medina, Carlos Torres Maldonado y Cristina Miramontes. Mientras que por la parte acusadora, están encabezados por los agentes del ministerio público, Erika Rodríguez y Guillermo Saucedo asesor de las víctimas.