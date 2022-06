Pide Duarte al inicio de audiencia no se divulgue su rostro en medios

Gabriel Ávila/ El Diario

Chihuahua, Chih.- El exgobernador César Duarte Jáquez se presentó esta mañana ante el juez de control, Humberto Chávez Allende, para atender la audiencia inicial solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), dentro de la causa penal 3051/2021, relativa a los delitos de peculado y asociación delictuosa en perjuicio de las arcas estatales, por un monto de 96 millones 600 mil pesos.

Previo a que la diligencia diera incio, el ex mandatario solicitó al juzgador que no se divulgara su rostro ni sus datos generales ante los medios de comunicaicón, razón por la cual se extendió una instrucción tanto al perosnal de informática como a los representantes de los medios, de no mostrar la identidad ni los datos del acusado.

La audiencia inició con 40 minutos de retraso, ya que estaba programada para comenzar a las 8:00 horas.

Por parte del Ministerio Público comparecieron los agentes Javier Andrés Flores Romero y Berenice de la O Coronado. Mientras que por la defensa del imputado se presentaron Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, Edith Berenice Muciño Palacios y Carlos Noé Ríos Peralta.

Al principiar la audiencia, el juzgador informó al imputado sobre sus derechos, además de explicarle que el objetivo de su comparecencia es darle a conocer que la Fiscalía sigue una investigación en su contra.