Pide educadora no fusionar los grupos

Chihuahua.- La maestra Laura Teresa Uribe de la escuela primaria estatal Manuela Medina 2225, desacreditó que la Secretaría de Educación haya optado por hacer esta escuela, una institución de clase multigrado, pues aseguró que es ella quien no cuenta con la experiencia para trabajar con esta modalidad y sobre todo porque disminuye la calidad en la enseñanza de los niños.

“Se me asignó este ciclo escolar 2019-2020 primero y segundo grado, por un lado, la baja afluencia o poca inscripción de niños a primer grado, en segundo grado yo tengo 18 alumnos que son mis alumnos de primero, yo me la llevo a segundo, pero al no ver inscripciones a primer grado, tanto la inspección como el departamento de educación la consiga es funcionar los grupos porque no hay la asignación de docentes”, comentó Laura Uribe.

En cuanto a las dificultades que podrían tener, la docente detalló que si hay un cierto grado de complicidad ya que por un lado se les enseña a leer y escribir y la cuestión matemática, pero si el grupo de segundo año ya tiene ventaja en este tema la calidad de enseñanza puede verse corta tanto para los de primer grado como para los de segundo.

Asimismo, aseguró que esta institución no es una escuela multigrado, por lo que recalcó que ella con sus 27 años de servicio tiene experiencia laboral pero no en multigrado ya que siempre ha estado sirviendo como docente por grupo.

Finalmente, aseguró que no se puede seguir trabajando de esta manera debido a la falta de infraestructura educativa existente y las características de los niños con necesidades educativas especiales.