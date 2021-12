Pide gobernadora 2 días para definir acciones vs Aras

La gobernadora Maru Campos Galván indicó que habrá nuevas medidas para poder ejercer acción penal en contra de Aras Business Group, pues reconoció que la empresa fue muy inteligente para poder realizar operaciones sin ser detectada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“Esta empresa se constituyó de una forma inteligentemente, justo para no estar registrada en la CNVB y no tener precisamente sanciones, sabiendo lo que iba a pasar”, dijo.

Manifestó que, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue trabajando en sacar adelante las más de 2 mil 600 denuncias que pesan sobre la firma e incluso aseguró diversos bienes, en los siguientes dos días podrían quedar definidas estas nuevas acciones, por lo que pidió paciencia a los afectados que el martes amagaron con bloquear casetas para presionar a las autoridades a dar resultados, pues este tipo de medidas afectaría de manera importante al resto de los ciudadanos. La mandataria no quiso adelantar detalles sobre esta nueva estrategia, pero aseguró que habrá una intervención claros de instancias federales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la propia CNBV. Por su parte, el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE), ya está por judicializar las investigaciones en contra de Aras Business Group por el incumplimientos del pago de rendimientos a sus inversores. "Lo que puedo decir es que la Fiscalía está muy próxima a judicializar los asuntos. Yo les he hablado de que es un asunto complejo en términos jurídicos, que no queremos hacer las cosas en una forma que después se caiga a pedazos el asunto. Entonces hay que hacerlo con cuidado". Consideró que ya se han mezclado otros intereses ajenos a la solución del conflicto, probablemente de tipo político, pues esto ocurre con frecuencia cuando se presentan movilizaciones sociales en las que actores buscan encauzar a las personas. No obstante, reiteró que “el compromiso del gobierno del estado es total y absolutamente por esclarecer esta defraudación colectiva, por apoyar a las personas que sufrieron un menoscabo en su patrimonio y por hacer justicia para que en Chihuahua nos se vuelvan a repetir este tipo de asuntos".