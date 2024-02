Pide Iglesia por no violentar más la Constitución

Chihuahua.- Al conmemorarse los 117 años de la promulgación de la Constitución Mexicana, el vocero de la Arquidiócesis de Chihuahua, Gustavo Sánchez Prieto, hizo un llamado a la comunidad a reflexionar sobre las diferentes acciones que violentan esta Carta Magna ten perjuicio de la democracia, así como pedir una oración por todo México y las familias.

Explicó que actualmente, se vive tantas realidades en lo político y electoral. Se escucha iniciativa de quienes pretenden una nueva constitución o iniciativas en relación a los organismos autónomos.

“Que no se nos olvide que en un régimen democrático, necesitamos la voz de todos, escucharnos con respeto. El que piensa distinto no tenemos porque odiarlo, callarlo, eliminarlo, tenemos que estar dispuestos al diálogo y a la mutua complementación. Una verdadera democracia reclama la participación de todos. Que mi no uno de nosotros se exima en al realidades que estamos viviendo. Seguimos en la oración por México, por la paz y por el don de la lluvia que tanto necesitamos principalmente en Chihuahua”, comentó el padre “Negris” como se le conoce comúnmente.

Además, también recordó que hoy, 5 de febrero, es la conmemoración de San Felipe de Jesús, primer mártir mexicano, quien

dio su vida por Jesús en Nagasaki, Japón en 1597 durante la persecución cristiana en tierras niponas.

Fue canonizado en el 8 de junio de 1862 por el Papa Pío IX y es considerado el santo de los jóvenes, ya que murió a los 26 años.