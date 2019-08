Pide la IP castigar con cárcel, no con remoción

Chihuahua.- La corrupción en las instancias públicas debe ser castigada con cárcel conforme a derecho e ir más allá de una remoción o inhabilitación por unos años para ocupar cargos públicos, dijo ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Santini Ramos.

Precisó que esa postura la dejo clara durante la toma de protesta ante cientos de empresarios, el mismo gobernador Javier Corral y otras autoridades de los tres niveles de gobierno el pasado 21 de agosto.

Cuestionado en torno a la investigación periodística de El Diario donde evidencia a seis exfuncionarios estatales, al fiscal general en turno, así como a la secretaria y subsecretaria de Cultura de presuntos hechos de corrupción, el industrial dijo que no tenia claro estos casos y no podía dar opiniones específicas de ellos.

Sin embargo, reiteró que la corrupción no puede combatirse solo con una remoción de los cargos o inhabilitación, debe investigarse a fondo los casos y de comprobar los delitos llevar a la cárcel a los responsables, conforme a derecho.

Apuntó que no sólo se puede estar hablando de corrupción, como que es mala y que ya se corrió a quienes incurrieron en ella. Reiteró que no sabe específicamente de los funcionarios que señala El Diario en su periódico impreso, por lo que no podría dar una opinión específica de ellos.

El industrial insistió en que sí están de acuerdo en que se combata la corrupción, pero que se llegue a las últimas consecuencias de lo que marca la ley, que es cárcel. Apuntó que es bueno que el gobierno trabaje en temas contra ese mal social y lo necesario es que se apliquen sanciones más contundentes.

En un amplio reportaje, El Diario recordó los presuntos casos de corrupción señalados durante la presente administración estatal, como el que se involucró a Gema Guadalupe Chávez, Fiscal Anticorrupción, que se se relaciona con irregularidades en el proceso de selección de 56 jueces penales, civiles y familiares, para designar responsables a modo.

También de Ernesto Ávila Valdez, ex secretario de Salud, de quien se le cuestionó entregar un contrato irregular por 80 millones de peso al intermediario farmacéutico Egro, así como otro contrato por 399 mdp para realizar análisis clínicos, cuando ésta fue denunciada por corrupción en el ámbito federal.

El Diario recordó los casos de Concepción Landa y Austria Galindo, secretaria y subsecretaria de Cultura, respectivamente, a quienes se les cuestionó públicamente por el derroche presupuestario al viajar a Nueva York, París y Viena, antes y después del decreto de Austeridad 2017.

Igualmente se recuerda el caso de Rodolfo Bermejo ex director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, que fue cesado por denuncias de acoso sexual, así como por ese mismo caso a Heriberto Flores ex director de la Universidad Tecnológica de Chihuahua.

Otros casos de presunta corrupción señalados por el matutino fue el de Antonio Pinedo, excoordinador de Comunicación Social a quien se le señaló de adjudicaciones directas irregulares en favor de familiares y exceso de personal en su área.

Se indica a José Francisco Almanza, director administrativo de Pensiones Civiles del Estado por una adquisición sin licitación por más de 180 millones de pesos.

Finalmente se menciona al Fiscal César Peniche, a quien se le cuestiona por la propiedad de 14 inmuebles y la construcción en proceso de una finca valuada en casi 20 millones de pesos.