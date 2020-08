Pide Lucio apoyo para festejar su cumpleaños

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Lucio Rivera Rascón de 12 años es oriundo del municipio de Madera y padece leucemia linfoblástica, quien junto con su madre, tuvieron que venir a la ciudad capital para las quimioterapias, sin embargo la próxima semana cumplirá años, por lo que usuarios de redes sociales han convocado a la comunidad a hacer algo por el pequeño, quien debería tener un día feliz en lugar de preocuparse por su padecimiento.

Para poder estar unos días en Chihuahua, se quedan en las instalaciones de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer AC (Amanc), ubicada en avenida Zarco No. 2806, donde duermen y luego acuden al Hospital Infantil de Especialidades para sus terapias y revisiones.

Verónica Rivera Álvarez, mamá de Lucio, comentó que será el próximo miércoles 12 de agosto cuando cumpla sus 13 años, pero reconoció que no cuentan con prácticamente ningún recurso, apenas el padre del pequeño ayuda con el pasaje y lo que le ayudan en la asociación civil.

“Me gusta la ropa, tenis, el rojo y azul son mis colores favoritos. Me gusta mucho el beisbol. Siempre he querido un carrito a control remoto, mediano, no muy grande. No sé, lo que quieran”, comentó el niño, al preguntarle que le gustaría de regalo de cumpleaños.

Tiene una hermanita de 11 años y un hermano de tres, quienes se quedaron en Madera con sus abuelos paternos, mientras ellos están en la capital para los tratamientos de la enfermedad. Tienen contemplado regresar el jueves 13 de agosto.

Para quien tenga la buena voluntad de apoyar con cualquier incentivo, regalo, o conocer la situación de Lucio, puede marcar al teléfono 6521055416 con Verónica Rivera, madre de Lucio. Cualquier ayuda nunca es de sobra y el poder darle un día de felicidad a un pequeño, siempre será una gran satisfacción.