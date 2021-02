Pide madre apoyo para su hijo con Síndrome de West

El Diario

Chihuahua.- Analí Delgado Ortega, quien se hace cargo de su hijo Jesús Guillermo con Síndrome de West señaló que necesita el apoyo de la población con pañales o leche para el menor, ya que con motivo de la pandemia se quedó sin empleo.

El Síndrome de West se caracteriza por un diagnóstico de espasmos epilépticos, así como retardo del desarrollo psicomotor. El menor de 15 años recibía terapias en el Crit, pero recientemente fue dado de pre-alta, explicó la madre soltera.

“Yo ahorita estoy sólo en la casa porque no he podido trabajar, mi mamá no me lo puede cuidar porque se ha sentido poco mal, entonces estamos batallando. Él necesita pañal, leche y algunos medicamentos”, detalló.

El día de ayer el menor, de 15 años, paseaba con su madre por el Centro de la ciudad, luego de que estuvieran varios meses en confinamiento, sin embargo ambos manifestaron estar alegres de poder salir con el buen clima que se sintió el fin de semana.

“Se me desespera mucho y se aburre y me llora. A él le gusta mucho andar en la calle y subirnos al camión y todo”, explicó.

Para quien desee apoyar a la madre y su hijo puede hacerlo comunicándose al celular 614-609 0522 o 614-230 9459.