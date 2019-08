Pide Maru a Pérez Cuellar que deje de hacer campaña

Chihuahua.- La presidente municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, lamentó que algunos senadores han preferido reducir gastos en salud y programas como Prospera, además de hacer giras por el estado para hacer campaña política, al hacer alusión a Cruz Pérez Cuellar, quien ha estado en diferentes municipios con militancia de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Aunque no dijo el nombre del senador por Chihuahua, la referencia fue muy evidente luego de que se anunciase la intensión de incidir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo 2020, así como haber estado en diversas ciudades con discursos de logros del Gobierno de la República y reproche a las autoridades del Partido Acción Nacional (PAN).

“Esperemos que el senador que tenemos ahí, muy movido que anda haciendo política por todo el estado, pues mejor se dedicará un poquito a tratar no de eliminar los programas de salud, sino que nos ayudará a multiplicarlos, pero bueno veo que no ha hecho nada para multiplicarnos ni para el estado, ni para Chihuahua capital. No ha bajado ni un solo peso para el municipio”, expresó la alcaldesa.