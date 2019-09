Pide Maru Campos al Congreso dar celeridad a financiamiento del proyecto de alumbrado

“Desde hace dos meses están por aprobar el techo de financiamiento para alumbrado”, señaló la alcaldesa Maru Campos, e hizo un llamado al Congreso, en específico a su nuevo presidente, que asistió al evento, René Frías, a quien pidió celeridad para determinar el financiamiento y poder iniciar con este proyecto de alumbrado

“Lamentamos que el tiempo del Congreso no sea el de los ciudadanos, a menos que nos obliguen a andar con velas. Es una necesidad y algo esperado por los chihuahuenses”, dijo la alcaldesa, debido a que no se ha legislado para que el proyecto se pueda llevar a cabo.

Esto, a pesar de que ya se aprobó, sin embargo no se ha determinado cuánto del recurso solicitado será aprobado para iniciar con este megaproyecto que busca la renovación de hasta el cien por ciento de las luminarias de la ciudad, ya que la alcaldesa ha manifestado que el sistema actual de alumbrado público es obsoleto.