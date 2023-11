Pide Morena a Bonilla 'no raje' con el relleno sanitario

Chihuahua.- El crédito que autorizó el Congreso del Estado para contar con recursos para el relleno sanitario de Chihuahua, no deben utilizarse para fines distintos como una tercera en el actual.

Así lo declaró el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de Morena en el Congreso del Estado, quien llamó al alcalde Marco Bonilla a cumplir y "no rajarse".

"No le carguemos todo al alcalde Bonilla, el que el proyecto esté detenido, es por juicios de amparo, pero esos juicios de amparo se tienen que terminar en algún momento... le decimos al alcalde que no se raje, que no lo doblen intereses grandes que representan a pocas personas", declaró.

Dijo también que antes de realizar cualquier obra alterna u optar por otra alternativa, el asunto debe regresar al Congreso, pues el Poder Legislativo debe decidir.