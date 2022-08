Pide Morena se investigue a exdirector del Bachilleres

Chihuahua. – Luego de que Marco Licón Barraza fuera destituido de la Dirección General del Colegio de Bachilleres en Chihuahua, la diputada de Morena María Antonieta Pérez, pidió se investiguen presuntos casos de corrupción en relación con la compra de uniformes escolares, medida que suspendió el ejecutivo estatal.

La legisladora consideró que la destitución de Licón Barraza se trata de un sacrificio político, sin embargo, considera que la Secretaría de la Función Pública debe clarificar el caso, puesto que se monopolizó la compra de los paquetes escolares y uniformes en una sola empresa y el dinero se depositaba de manera directa en la cuenta de un particular.

No se trata de un asunto menor, expresó en su posicionamiento la diputada María Antonieta Pérez Reyes, dado que hasta la mañana del jueves 11 del presente todo lo antes mencionado estaba vigente y la cuenta bancaria antes mencionada seguramente recibió depósitos que no se justifican porque están dirigidos a un particular y no a un ente oficial.

“De no haber sido por la inconformidad justificada por los padres de familia del estado, de no haber sido por la oportuna difusión de los medios al replicar ésta protesta social, el COBACH hubiera concretado, entre otras irregularidades, la compra-venta de uniformes escolares por la cantidad de 136 millones de pesos en un contexto de total opacidad y falta de regulación, concluyó la legisladora”

Pérez Reyes dijo que la bancada de Morena estará pendiente de la respuesta que emita tanto la Secretaría de la Función Pública, así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puesto que todo el esquema que se planteó para la compra de los uniformes se hizo a través de mecanismos nada transparentes.

En este sentido, el objetivo de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene como finalidad que se tomen medidas cautelares para que en todas las escuelas públicas o privadas del estado se permita el acceso a todo el alumnado, independientemente de su vestimenta, ya que el ejercicio del derecho a la educación no puede estar condicionado al uso de un uniforme.

César Lozano T. / clozano@diarioch.com.mx