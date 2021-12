Pide padre, orar y prepararse en estos tiempos de Covid

Archivo/ El Diario

El párroco de la Catedral capitalina, padre Raymundo López, ofició ayer la homilía del Tercer Domingo de Adviento en sustitución del arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, previo a la Navidad, en la que pidió orar y prepararse en estos tiempos actuales de pandemia por coronavirus (Covid-19).

Debido al semáforo epidemiológico color amarillo, la afluencia dentro del templo fue menor y con las respectivas medidas sanitarias, además de la transmisión en redes sociales por medio del perfil de Notidiócesis de Facebook.

Ésta es la tercera de cuatro semanas en que se invita a los feligreses a prepararse de manera personal para la noche del 24 de diciembre, previa a la Navidad para reflexionar, convivir, tratar con respeto al prójimo, así como encausar la vida según la Palabra de Dios.

Lo anterior, lo basó en el evangelio según San Lucas, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: ¿Entonces, qué debemos hacer?

Él contestaba: El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo.

Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:

Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les contestó: No exijáis más de lo establecido.

Unos soldados igualmente le preguntaban: Y nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros?

Él les contestó: No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la paga.

Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.

Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio”.

El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado, que también es usado por el sacerdote que oficia la misa. Con esto, comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia.

Se coloca la Corona de Adviento con velas moradas, que recuerda, que Dios tampoco tiene principio ni fin, por lo que refleja su unidad y eternidad. Es señal del amor que se debe tener hacia el Señor y al prójimo, que debe renovarse constantemente y nunca detenerse.

Las velas permiten reflexionar en la oscuridad provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, como las velas de la Corona.

El obispo hace un llamado a la comunidad a estar alertas y vigilantes ante este períodos de cambios, que son para una conversión en la vida o naciones, por lo que también es una invitación a vivir de una nueva manera, más apegada a las enseñanzas de Jesús.

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo del profeta Isaías (primera lectura), también se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamento señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María de Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesias ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús.