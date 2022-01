Pide 'Panchito' ayuda para salir adelante

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Los compañeros de Francisco Rascón Montoya, mejor conocido como “Panchito”, bolero por 53 años, continúan con la colecta de ayuda, para uno de los más famosos que se encuentran alrededor de la Plaza de Armas, quien se encuentra en situación delicada de salud por un accidente que tuvo el año pasado, que le ha impedido trabajar, razón por la que tienen su barril tipo alcancía en uno de los puestos para que la comunidad aporte con lo que pueda.

También han solicitado para su esposa, quien también sufre problemas motrices, por lo que llaman a los chihuahuense, mínimo para mejorar su situación física y pasar estos días lo mejor posible, ya que las pasadas fiestas decembrinas, no fueron muy agradables para ellos.

La pareja de adultos mayores viven en la calle Azahares No. 1507 de la colonia Campesina, a la espera de una mejoría del lustrador de calzado, ya que hace más de dos meses sufrió una caída, que a pesar de su fortaleza e ímpetu, actualmente no puede caminar y está postrado en cama; la esposa tiene una hernia, que debe ser intervenida, porque le impide hacer muchas labores, por lo que el único sustento era el trabajo del hombre, quien ahora no puede llevar dinero por su situación.

En el sitio donde trabaja como bolero ubicado en la esquina de la calle Victoria e Independencia en el Centro de la ciudad, sus compañeros dejaron libre el espacio y unas pancartas con la petición de ayuda para “Panchito” y su mujer, ya que es una persona muy querida por miles de chihuahuenses, quienes durante muchos años acudieron a sus servicios, entre ellos muchos políticos, diputados, gobernadores, presidentes municipales, incluso los actuales gobernantes fueron a lustrarse sus zapatos.

Él es una referencia de los boleros en Chihuahua, una personalidad e ícono de la Plaza de Armas, que en estos momentos necesita de todo el apoyo de sus amigos, las autoridades, así como la empatía de la comunidad chihuahuense.

Para comunicarse con Panchito, pueden llamar al teléfono 614 411 11 03 o acudir a su domicilio antes mencionado, que toda ayuda es bienvenida y nunca sobrada.