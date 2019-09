Pide víctima de atropello que empresa aseguradora “Qualitas” lo indemnice por lesiones

Chihuahua.- El vendedor de periódicos y de otros artículos Edgar Macario Hidalgo Hidalgo de 38 años, sufrió a principios de esta semana un fuerte accidente en el cruce de las avenidas Juan Escutia e Industrias al norte de la ciudad mientras laboraba, donde un vehículo tipo Chevy de color gris lo atropello intempestivamente al subirse el guiador a la banqueta, arrojándolo varios metros de distancia y provocándole fracturas graves de tres costillas, la nariz y en la rodilla izquierda.

El comerciante, ampliamente conocido en el sector con el apodo de “gege”, y en la colonia Villa Nueva donde actualmente reside perdió el conocimiento por el fuerte impacto, por lo que llegaron de emergencia paramédicos en ambulancia a darle los primeros auxilios.

En el percance provocado por el automovilista del Chevy resultaron impactados otros tres vehículos.

La familia del vendedor se comunicó a esta redacción para denunciar los abusos que sufrieron, toda vez que debido a que la víctima no cuenta con seguro popular ni alguna otra institución de salud, ocurrió algo muy irregular.

“Mientras estaba tirado e inconsciente, el oficial de Vialidad de apellido Grado (mismo que ya fue reportado) y el ajustador de la empresa de seguros “Qualitas”, nos decían que teníamos que firmar primero el perdón a favor del responsable del accidente para que así lo pudieran llevar al hospital Star Médica, pero no lo aceptamos”, expresó su esposa Sandra, cuyo matrimonio tiene dos hijos.

Un primo del herido, Sergio Hidalgo, quien llegó también al lugar, cuestionó al oficial y al ajustador, en el sentido de que eso no estaba legalmente permitido, “pues no te pueden condicionar así, mi primo no es un mueble, es un ser humano que lo primero es su salud y no podían obligarnos a eso ”, denunció a El Diario.

Manifestaron que afortunadamente se lo llevaron rápido en ambulancia al hospital Star Médica donde lo internaron, pues llevaba lesiones graves e incluso lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente del rostro, pues sufrió fractura de nariz y otras heridas.

Lo lamentable fue cuando la familia se comunicó vía telefónica al día siguiente con el coordinador de la empresa de seguros “Qualitas”, identificado como Luis Sáenz; mismo que les dijo que ellos como empresa no indemnizaban por las semanas y meses que permanecerá la víctima convaleciente.

“Mi esposo gana en promedio por lo que vende alrededor de 400 pesos diarios, no tenemos otra forma de que nuestra familia soporte ese gasto”, expresó la mujer.

Los familiares decidieron denunciar públicamente el caso y dijeron que buscará llegar hasta las últimas consecuencias, pues Edgar Macario Hidalgo es el sostén de su esposa e hijos, quienes lo necesitan.