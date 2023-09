Piden a SNTE respetar tiempos de la Corte en libros de texto

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- La distribución de los libros de texto gratuito no depende del gobierno del estado, afirmó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, esto ante las exigencias realizadas por las secciones Octava y 42 del SNTE para la entrega inmediata de este material y recordó que, la controversia constitucional promovida por el estado va en el sentido de que, no se cumplió con el debido proceso para la elaboración del material, además de que no se tomó en cuenta la postura de padres de familia.

Los dirigentes sindicales Eduardo Zendejas de la Sección Octava y Manuel Quiroz de la Sección 42 firmaron un desplegado en el que, entre otras cosas exigen la entrega inmediata del material bibliográfico, así como evitar que los asuntos políticos del estado afecten el desarrollo de la educación pública y amagan con tomar acciones más contundentes en caso de que no se tenga respuesta favorable, lo que podría desencadenar en el cierre de escuelas. En cuanto a la recaudación de firmas de padres de familia iniciada por Morena para exigir la entrega de los libros de texto gratuito, el secretario de Gobierno informó que, entre los documentos que han podido revisar, se han encontrado con la duplicidad de firmas y en algunos casos, se encuentra ilegible, por lo que, indicó que no se tiene todavía definida la cantidad de firmas que se han entregado y que, de acuerdo con los diputados morenistas son alrededor de 100 mil.

Ante este proceso, el funcionario estatal informó que, se ha tenido que disponer a personal de la secretaría de Gobierno específicamente a la revisión de los documentos que han sido entregados, lo que implica que se tenga que distraer al personal de otras funciones, cuando los asuntos que llegan a esta dependencia son múltiples y diversos y que merecen la misma atención.

Santiago de la Peña fue enfático al señalar que, la suspensión de la distribución es un ordenamiento emitido por el ministro Luis María Aguilar y mientas el tema no se resuelva de fondo no se puede realizar dicho proceso, al señalar que el estado es respetuoso de los ordenamientos judiciales y pidió a los dirigentes sindicales del SNTE que también sean respetuosos de este ordenamiento.