Piden a vecinos de Santo Niño conocer proyecto de nuevo centro

Gabriela Flores, directora del CAM 7009, pidió a los vecinos de la colonia Santo Niño que conozcan el proyecto dela construcción del nuevo centro ya que representará la oportunidad de decenas de niños con alguna discapacidad para tener unas instalaciones adecuadas a sus necesidades.

Dijo que es probable que los vecinos que se oponen a la obra es probable que no conozcan los detalles de lo que se hace en el CAM, Centro de Atención Múltiple, el cual atiende principalmente a niños con autismo o parálisis cerebral.

Indicó que el espacio que se pensó para el CAM en la colonia Santo Niño es ideal para los niños, quienes siempre están en riesgo de necesitar atención médica.

Añadió que no ha sido sencillo localizar un espacio que cumpla con todos los requisitos para los niños que son atendidos. “El trabajo del CAM es muy noble, ojalá lo pudieran conocer y estoy segura que no se opondrían”, dijo.