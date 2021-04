Piden adoptar perros abandonados

Chihuahua.- Con la aprobación de reformas al Código Penal Federal en materia de delitos contra la vida e integridad de los animales en la Cámara de Diputados, que significa penas más duras contra agresores, se espera que refuercen los trabajos que autoridades y asociaciones han realizado durante muchos años en defensa de estos seres vivos en Chihuahua, comentó el presidente de la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento, Juan Pablo Ríos Prieto.

De tal forma que se castigará hasta con dos años de prisión y multa de 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMAs) que equivale a 13 mil 443 pesos a quien dolosamente cause sufrimiento o lesiones a un animal, o lo utilice con fines sexuales, las llamadas prácticas de zoofilia que se considera también maltrato. La reforma aún tiene que adecuarse a las entidades federativas y municipios, no obstante ya existen reglamentos que deben cumplirse, así como la aplicación de sanciones desde económicas y hasta cárcel.

El también regidor del Partido Verde Ecologista de México (PEVM), reconoció que este tema es necesario abordarlo, ya que aunque es común que se haga solicitudes a los Guardianes Ecológicos del Municipio para acudir a los casos, también se tiene que contribuir como ciudadanos.

Un ejemplo el adoptar animales como mascotas, una forma de abonar a que haya menos perros sueltos en la calle que sean víctimas del clima, atropellos o de abusos por parte de personas inconscientes, así como evitar que haya jaurías que sean un peligro para la gente.

Reiteró que a través de redes sociales, hay varios grupos dedicados a rescatar perros de la calle y que los promueven para encontrarles hogar, además han pedido a la gente que acuda al Centro Antirrábico para adoptar a varios cachorritos que están a la espera de tener una familia, además que es urgente, ya que solamente duran cinco días antes de que los duerman.

“Nosotros siempre hemos estado en contra de la venta y copra de animales. El adoptar siempre será lo mejor. Hay que recordar que muchos no tienen hogar, no hay que ser insensibles en este tema. Por eso llamamos a la adopción. Que no sólo es por el bien de los animalitos, sino también de las personas”, comentó el edil ecologista al recordar que está prohibida la venta, rifa u obsequio de mascotas en la vía pública o en instalaciones destinadas al uso habitacional u otros espacios, tales como escuelas, mercados, tianguis, ferias o cualquier otro sitio que no cumpla con los requisitos de la reciente modificación a la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua.

Rocío Rascón, cofundadora de la organización “Vida Animal Cuu”, recordó que el maltrato animal es un delito y está en el Código Penal, sin embargo existe un problema de apoyo por parte de las autoridades en cuanto a las reacciones con los casos, ya que hay poca empatía o incluso nula participación aun cuando la ley exista.

En su experiencia de casi una década dedicada al rescate de animales, reconoció que el maltrato es demasiado elevado en Chihuahua, no solo la capital sino todo el estado, incluso con la contingencia sanitaria de Coronavirus (Covid-19), aumentaron los casos casi al doble.

El tipo de maltrato más común es el abandono, luego lesiones físicas, quemaduras y mutilaciones, atropellos, envenenamiento y abuso sexual, éste último aunque en menor incidencia, se conocen casos.

Otro tipo de maltrato es el de la crianza, cuando a la perrita la preñan varias veces al año solo para tener sus cachorritos y venderlos. “Cuando rescatamos a estas perritas, siempre las encontramos en malas condiciones, es un abuso terrible. Varias veces no logran sobrevivir”, comentó la rescatista.

En su opinión, Johana Bejarano, también rescatista y empresaria de Love Glam Store, quien colabora mucho con Karina Hinostroza, fundadora de Vida_AnimalCuu y Karla Vázquez de Gari Kalilachi, Esperanza Canina y la Casa de los MIchis, resaltó que diariamente hay reportes de perros abandonados en las afueras de la ciudad, principalmente en Riberas de Sacramento al Norte y Punta Oriente al Sur, donde la problemática es muy elevada.

“No crean que solo dejan perritos de la calle, nos hemos topado con perros de razas finas como sharpei, schnauzer, chihuahua, por poner ejemplos. Estos si no son rescatados y esterilizados, se cruzan con otros perros y hay más cachorritos que nacen sin hogar, crecen y sufren”, comentó la rescatista, quien reflexionó la necesidad de hacer una campaña masiva de esterilización en estas colonias, ya que mucha gente no cuenta con recursos para pagar una veterinaria privada.

Mencionó que hay establecimientos que cobran desde mil a dos mil pesos por esterilizar y la mayoría de las personas no tienen la suficiencia económica para un gasto de este tipo, razón por la que no lo hacen, por eso es necesario que las autoridades e iniciativa privada apoyen para prevenir la multiplicación.

Además, reconoció que actualmente las autoridades no responden como deberían ante esta situación, hay desinformación en la población e incluso entre quienes quieren ser rescatistas.

Dijo que están en planes para hacer actividades en grandes como manifestaciones públicas a fin de que los gobiernos se den cuenta que el maltrato animal es una problemática social y que afecta a todos.

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, anualmente se registran casi mil casos de maltrato animal en la capital, en los que es necesaria la intervención directamente del personal de la Subdirección de Ecología para atender y dar seguimiento a cada uno.

No obstante, no todos los casos son denunciados, ya que las organizaciones protectores de animales, grupos y movimientos suelen actuar para salvar la vida de las víctimas y no siempre se llama a los números de emergencia o a las instancias gubernamentales.

Generalmente se reciben más de tres mil denuncias por contaminación ambiental, contaminación auditiva, entre otros más, registrado que el maltrato animal es el más denunciado por los ciudadanos al ser más del 30 por ciento de acusaciones.

La dependencia municipal explica que la mayoría de los casos se refieren a cuatro situaciones específicas como falta de limpieza en el lugar en que se encuentra la mascota, sin protección al medio ambiente en mascotas en patio, encadenadas o amarradas; también el abandono de mascota en domicilio con todo lo que conlleva esa acción.

Para la mayoría de los casos, los hechos no son constatados por el guardián ecológico, sin embargo, en la totalidad de los casos se genera la notificación haciéndole saber al particular de las obligaciones que tiene de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua así como el requerimiento de la evidencia necesaria señalada por este mismo artículo.

Las obligaciones establecidas en la ley anteriormente nombrada, son aplicables a toda persona física o moral, que sea propietaria, esté encargada o posea un animal.

jnunez@diarioch.com.mx