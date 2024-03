Piden apoyo para mujer y niños que murieron en incendio

Familiares y amigos de Karen Tarín y de sus tres hijos, quienes fallecieron a causa de un incendio, lamentaron el deceso a través de redes sociales y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para solventar los gastos médicos.

El incendio ocurrió el jueves pasado alrededor de las cinco de la mañana en la colonia Progreso en la ciudad de Aldama y aunque al lugar acudió personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, no fue posible rescatarlos.

Tras la pérdida, sus seres queridos pusieron emotivos mensajes en Facebook con palabras como: “DEP amiga vuela muy alto hasta el último momento de tu vida protegiste a tus niños, extiende tus alas para que en el cielo nos pintes miles de arcoíris y los decores con tus pinceles y nos borres está tristeza y les pintes una sonrisa ah tu familia, palabra de una gran amiga excelente madre, persona y amiga”.

Además, otra persona escribió: “me duele tanto tu partida mija y la de tus niños que aún siento que estoy en una pesadilla sabes pero hiciste todo por tus niños hasta el último momento; no lo puedo asimilar todavía quisiera que todo esto fuera una pesadilla mija solo sé que fuiste una valiente una excelente madre los vamos a extrañar mucho. D.E.P DIOS RECIBELOS CON LOS BRAZS ABIERTOS Y DALE LAS FUERZAS SUFICIENTE A SU FAMILIA. Karen Tarín por siempre estarán en mi corazón.

Aunado a eso, debido a la situación, los familiares de estas víctimas solicitaron el apoyo de la población para poder solventar los gastos funerarios.

“Me tomo el atrevimiento de compartir un número de cuenta de BANCOPPEL a nombre de Lucero Tarín para ayudar con los gastos funerales de mi prima Karen Tarín & sus hijos así como para ayudarles tanto a Lucero como a mi tío Gregorio Tarín pues aparte de la irreparable pérdida pues también perdieron todas sus pertenencias en el incendio. Cualquier ayuda es agradecida en estos momentos”. La cuenta bancaria es: 4169161413090522.

Otra de sus amigas puso también: “amiga me duele tanto todo esto, no lo puedo creer, no puedo con esta noticia eras una mujer tan valiente tan llena de vida, tan noble sacaste adelante a tu familia siempre, viste por ellos primero antes de ti y despertar ver esta noticia me parte el alma, mi mejor amiga desde la infancia, tanto momentos lindos juntas todo lo que aprendimos a veces nos alejábamos pero cuando necesitamos hay estábamos y saber esto me parte el alma teníamos una comida pendiente e ir algunos lugares recuerdas hacer pays hay no no amiga yo no entiendo por qué”.

Te amo por siempre amiga