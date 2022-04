Piden aprovechar este domingo para aplicación de vacuna contra covid en la UMF 2 del IMSS

Chihuahua.- En el marco de la campaña intensiva de vacunación contra COVID-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua informó que se encuentran aplicando este domingo la vacuna AstraZeneca a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad y aquella que requiera completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis.

Los derechohabientes y la población en general no necesitan cita previa, únicamente deben acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 2, ubicada en la calle 3ra y Montes de Oca s/n, colonia Nombre de Dios, de esta ciudad capital, y solicitarla con una identificación oficial. El biológico se está aplicando en un horario de 8:00 a 20:00 horas

Cabe mencionar que a partir de este lunes, en la Ciudad de Chihuahua se continuará con la aplicación en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”; así como en la UMF No. 2, en la UMF No. 4, en la UMF No. 33, en la UMF No. 44 y en la UMF No. 69.

En ciudad Juárez, en la UMF No. 46, UMF No. 56, UMF No. 61, UMF No. 34, UMF No. 47, UMF No. 48, UMF No. 64, UMF No. 65, UMF No. 67 y UMF No. 70.

Además, en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 11 en Delicias, el HGZ No. 23, en Hidalgo del Parral; en el HGZ No. 16, en Cuauhtémoc, y en las UMF No. 24 en Jiménez; y la UMF No. 54, en Nuevo Casas Grandes.

Para conocer en qué unidades se suministra el biológico, se puede consultar el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/covid-19.

En las unidades médicas se mantienen las medidas de higiene para evitar el contagio por COVID-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.