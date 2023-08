Piden ayuda para familiares de policía asesinado en Juárez

Chihuahua.- Solicitan apoyo en redes sociales para familia el policía estatal, el Suboficial Sergio Martínez González caído en cumplimento de su deber en Ciudad Juárez el pasado 30 de julio del presente año.

Dentro de lo que se solicita son desde cosas en especié hasta apartaciones económicos, ya que el agente era el sustento del hogar y en su ausencia sus familiares se la están viendo difícil, aquí se adjunta el número de cuenta a nombre de Sergio Martínez González de la institución bancaria Banorte 4915664493146780.

Desde Facebook la cuenta de Blankiz Alice reñido una publicación en la que pide solidaridad para los familiares del elemento caído, a todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocer al policía Sergio Martínez.

A continuación, compartimos la publicación realizada:

“Buen día compañeros y mandos de la SSPE, envió un saludo de antemano, mediante este mensaje se solicita respetuosamente su apoyo para la familia de nuestro compañero caído en Cd. Juárez el Suboficial Sergio Martínez González mejor conocido entre nosotros como el fibra, quienes no están pasando un buen momento ya que el compañero era el sustento de su esposa Ruth Gallardo y sus tres hijas, además de que no se ha dado una fecha para la entrega de seguros y fideicomisos que le corresponden por ley por parte de la SSPE. Los apoyos pueden ser en especie ya sea productos de despensa no perecederos, mismo que serán recibidos en la isla por los responsables de turno o con ayuda monetaria al número de tarjeta 4915664493146780 BANORTE la cual se encuentra a nombre de Sergio Martínez González. De antemano muchas gracias”.