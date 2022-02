Piden ayuda para reconstruir refugio de mascotas

Chihuahua, Chih.- El refugio para gatos rescatados Cat Family solicitó la ayuda de la sociedad chihuahuense con el fin de poder restituir este refugio que resultó inundado el pasado fin de semana, por lo que se perdió mobiliario, comida y sobre todo expone a varios de los gatos rescatados, algunos de los cuales son discapacitados, con lo que se ha pedido ayuda para reconstruir un hogar para estos felinos.

Así lo expuso la usuaria Marse Cárdenas a través de redes sociales, donde hizo un llamado a la población a sumarse para levantar el refugio que es el hogar de varios gatitos rescatados.

“Acabamos de reubicar a varios de nuestros gatitos, sin embargo hay unos que son de cuidados intensivos y tengo que cuidarlos yo. Hoy tuvimos pérdida total de varios muebles, cosas de valor para nosotros. No tenemos mucho pero acabamos de perder lo poco de valor y electrónica que teníamos”.

“El refugio se inundó todo y todo es todo, no hay nada que no se mojara e inundará. Y lamentablemente la persona que nos renta no nos quiere responder. Y tenemos que buscar otro hogar. Pero no contamos en estos momentos con la solvencia económica para rentar otro lugar. De hecho ni siquiera para recuperar lo poco que teníamos”, destacó. Necesitamos otro hogar de urgencia “Como pueden ver y ustedes lo saben somos una gran familia. Aquí hay gatitos con capacidades diferentes, enfermos y de cuidados intensivos. Nosotros somos lo único que tienen y dependen de nosotros. Ustedes saben que un refugio no sólo debe cubrir las necesidades de los animales. También las necesidades del personal. Y la estamos pasando muy mal”.

“No es fácil, ver cómo perdemos todo lo poco que teníamos no es fácil. Lo poquito $$$ que teníamos apenas ayer lo abonamos a cuentas veterinarias. Y hoy estamos empezando de cero.

Les pido que nos ayuden a levantarnos una vez más de 0 cero. Cat Family es y ha sido el hogar por años de los más vulnerables, desválidos y callejeritos por años. Gatitos ciegos, quemados, fracturados, enfermitos, capacidades diferentes siempre han sido nuestra prioridad.

Aún hay varios gatitos aquí. Es su hogar y es nuestra hogar es todo lo que tenemos. Y nos tenemos los unos a los otros. "SOMOS LA FAMILIA GATO ". Así le puse a nuestra organización, porque aquí somos todos iguales. Gatitos humanos somos hermanos somos familia . Aquí es el hogar de varios gatitos; Güera, Mayito, Teresita, Kira, Chris, Rosita, Sr Gato, Bonita, Félix, Silvestre, Ojitos,oreo, Valentina y varios callejeritos, familias gatunas que alimentamos a diario y dependen de nosotros, etc. Ellos no saben de lo que está pasando, ellos desconocen que estamos en una cuerda floja en estos momentos. Pero necesitamos de tu ayuda para enfrentar está adversidad y salir adelante de todo esto. No te pido que nos ayudes con un televisor, laptop o una cama. Eso después saldrá, puede esperar, pero un hogar no”, destacaron los responsables.

Los interesados en apoyar pueden hacerlo con donativos desde cinco pesos, pues señalaron que toda ayuda es importante y no existe donativo pequeño. Asimismo también se puede realizar donativo en especie, ya que hay gatos enfermos que requieren alimento especial como croquetas, sobres, alimento especial, arena artículos de limpieza, medicamento. Etc.

Por lo anterior se puso a disposición el teléfono 614 466 4727, así como la cuenta a nombre de Regina Muñoz BBVA: 4152 3138 3915 8636, No Cuenta: 156 732 6022, Cta Clabe: 012 150 0156 7326 0223.