Piden cambiar las reglas en albercas para proteger a niños

Chihuahua.- Las políticas de algunas albercas de la entidad señalan que en los baños, donde están las regaderas, podrán ser utilizadas por adultos y niños al mismo tiempo, por lo cual se pide que éstas sean cambiadas para proteger al menor, comentó Dinorah Cabreros, madre de usuarios.

Lo anterior después de varios reclamos que se realizaron al encargado de la alberca de Educación Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ubicada en el Campus I, cuando en el Curso de Verano pasado, julio, se observó que niños se bañaban al mismo tiempo que los maestros.

La quejosa señaló que varias mamás se pusieron en la puerta de los baños en esa ocasión, para impedir la entrada de adultos cuando los niños se bañaban, motivo por el cual se modificó momentáneamente el reglamento interior, solicitando que llegaran 15-20 minutos antes del entrenamiento para bañarse.

Sin embargo “éste seguirá siendo el de antes, mientras no se haga alguna modificación”, manifestó la madre de familia, por lo que acudió a varias instancias como el DIF Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para pedir apoyo, pero el personal de estos organismos le manifestaron no poder hacer nada mientras no haya sucedido algún hecho que atentara contra un menor.

“Acudí al DIF estatal, porque se supone que ellos defienden los derechos de los niños, pero dijeron que si no hay algún hecho qué lamentar no se podrá hacer nada”, recalcó la denunciante.

En este sentido Dinorah Cabreros manifestó que le interesa seguir llevando a sus hijos a entrenamiento de natación, incluyendo a varias madres de familia, por lo que solicitan a las autoridades modificar los reglamentos internos de la alberca de Educación Física para establezcan un tiempo de baño únicamente para los niños.