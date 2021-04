Piden desestimar cargos vs Maru; ‘pierden’ testigos otra vez

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- Luego de más de 15 horas continuas (al cierre de edición ayer) la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de María Eugenia C. G., María Á. S. y Rodrigo D. R. por el delito de cohecho, el juez estuvo escuchando los alegatos de ambas partes, destacando los de la defensa en el sentido de desestimar las declaraciones de los testigos con identidad reservada que no se presentaron.

Pedro Gómez Ibarra, defensor de María Eugenia C. G., pidió al juez de Control que desestimara las declaraciones de los dos testigos con identidad reservada que no se presentaron a declarar ayer.

Lo anterior lo justificó en que al no cumplir con el llamado de la autoridad para que fueran interrogados por parte de la defensa, perdían credibilidad en sus dichos al desestimar un llamado como fue el caso del juez.

Como parte de lo agendado en la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de María Eugenia C. G., Rodrigo D. R., y María Á. S., se logró ubicar sólo a uno de los cuatro testigos que la defensa de los justiciables solicitaron se presentaran a declarar, de los cuales, tres eran de identidad reservada.

De estos tres testigos que no se presentaron, la Fiscalía General del Estado, por medio de diversos oficios, informó que uno de ellos no podía asistir debido a que al parecer tenía síntomas de Covid19; un segundo testigo, al cual se localizó en su casa, un familiar informó que contaban con una prescripción médica en la cual se le indicaba que debía guardar estricto reposo debido a que tenía complicaciones cardiacas y de alta presión.

Un tercer testigo no fue localizado en su respectivo domicilio, por lo cual sólo se presentó el identificado bajo el nombre de José Daniel M.H., elemento de la Agencia Estatal de Investigación, el cual se enfocó en hablar como lo pusieron a indagar sobre supuestas denuncias por desvíos de recursos que habían sido investigadas por la dependencia, por lo que todo lo que localizó con este contenido, se debió de entregar a la FGE.

Por su parte, la defensa de Rodrigo D. R., llevó como testigo a Gerardo L.S., quien se desempeñaba como chofer particular del exdiputado en los años 2013 y 2016, quien fue cuestionado sobre su actividad como conductor particular del legislador.

Algunas de las preguntas que se le hicieron fueron en el sentido de si usaba el vehículo oficial del Congreso del Estado sólo para trasladar al exdiputado Rodrigo R., durante los tres años en qué laboró para él, a lo cual respondió que sí.

Negó que en alguna ocasión a su jefe se le entregara un sobre o caja, a bordo de la camioneta oficial, esto para buscar desacreditar la supuesta entrega de recursos económicos a Rodrigo D. R., en específico en el estacionamiento de la secretaría de hacienda.

Extitular de la PGR, defensor de Maru

Previo a que se procediera a interrogar al testigo, se incorporó a la defensa de María Eugenia C.G., el exprocurador General de la República, Arturo Chávez Chávez.

El litigante aceptó ser parte del equipo de defensores de la alcaldesa con licencia, razón por la cual ahí mismo se le tomó protesta.

Chávez Chávez estuvo conectado por videoconferencia desde otro estado, por lo que no estuvo presente de manera presencial.

Presentan pruebas de que Maru no aprobó bursatilización

Con una entrevista televisiva del 2016 y el Informe de Resultados de la Auditoria Financiera y Obra Pública Capítulo I emitido por la ASE y firmado por el Contador Público Jesús Manuel Esparza Flores en el 2014, Pedro Gómez Ibarra, defensor de la alcaldesa con licencia, buscó acreditar ante el juez que su representada no aprobó la iniciativa de la bursatilización presentada por el exgobernador César Duarte Jáquez.

Mediante la entrevista televisiva en la cual participaron en su calidad de diputados Eloy García Tarín y César Jáuregui Moreno, en la cual se aclaraba que María Eugenia no había votado a favor a de la bursatilización de 25 mil mdp, por lo que no era lógico que recibiera una determinada cantidad de dinero por parte del Estado, por aprobar dicha iniciativa.

En tanto que el otro medio de prueba presentado fue el Informe de Resultados de la Auditoria Financiera y Obra Pública Capítulo I emitido por la Auditoría Superior del Estado (ASE), firmado por quien fuera el titular de dicho organismo, Jesús Manuel Esparza Flores, en el cual se llevó a cabo la revisión contable, administrativa para el ejercicio fiscal 2014 de Gobierno del Estado de Chihuahua, por lo cual no correspondía a la comisión de fiscalización del congreso del estado sino a la ASE, emitir las observaciones de dicho ejercicio fiscal.

Ante esto, tampoco era lógico que la acusada no había tenido que tomar dinero como dádiva por parte del exmandatario estatal, al aprobar la cuenta pública del 2014 pese a las diversas irregularidades.

Reitera notario número 4 que no vio recibos originales

Otra de las pruebas que presentó la defensa de María Eugenia C.G., para que no fuera vinculada a proceso penal junto con los otros dos exdiputados locales por el delito de cohecho, fue una serie de preguntas que le hicieron al notario público número 4, Luis Raúl Flores Sáenz, quien negó haber visto el original de las copias de cheques que presentaron para acusarla.

Flores Sáenz negó haber visto los recibos originales que habría firmado la candidata a la gubernatura, María Eugenia C. G, razón por la cual no podría asegurar que en su despacho se firmaron y sellaron dichas copias.

Mediante un cuestionario enviado por el defensor de Maru C. G., con fecha del 22 de marzo del 2021 y respondido al día siguiente.

Lo anterior fue presentado por uno de los defensores de la alcaldesa con licencia como una de las pruebas para comprobar que su representada no tenía nada que ver con el asunto de la famosa nómina secreta.

Fueron una serie de preguntas que el juzgador le hizo por medio de un escrito al fedatario público el pasado 22 de marzo y cuya respuesta envió el 23 del mismo mes.

Lo primero que se le cuestionó fue que si tuvo alguna vez a la vista los 44 recibos firmados por su representada, respondiendo que no, además de que tampoco había estado presente en el momento en que se firmaron.

Flores Sáenz, notario público número 4, actualmente suspendido, negó haber estado presente al momento en que le entregaron el dinero a María Eugenia C.G., de esos recibos.

Otra de las preguntas hechas fue que si tuvo a la vista los documentos originales de los 34 documentos, dijo que no.

Al cuestionarle si realizó la certificación notarial de los recibos, comentó que eso solo lo podía responder ante la autoridad notarial.