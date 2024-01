Piden dignificar el Parque Urueta

Juan Carlos Núñez/El Diario

Chihuahua, Chih.- José Antonio Valles Méndez, usuario del Parque Urueta y aficionado a la historia de Chihuahua, hizo un llamado a las autoridades, así como a las empresas concesionarias para mejorar el mantenimiento de las áreas verdes de este icónico espacio de la ciudad.

“Con cierta frecuencia voy a ejercitarme caminando al mencionado parque; que por cierto es una tristeza ver el desperdicio de terreno, por la falta de árboles; lo que hay son algunos arbustos, y troncos secos, y me he topado con que todos los caminantes del lugar con los que he conversado (vecinos del sector) desconocen totalmente parte de la historia de este lugar. No saben por qué se le nombró así, ni siquiera saben quién fue Jesús Urueta, ni qué méritos tuvo para que le fuera puesto su nombre al parque.

Me gustaría poder indagar, aunque fuera aproximadamente, el lugar dónde fueron fusilados el par de traidores para señalar en un letrero de lona o madera la información de ese acontecimiento, así como una breve semblanza de Jesús Urueta y los antecedentes del lugar”, manifestó el adulto mayor, quien quiso compartir alguna información histórica tanto para lectores como autoridades.

Recuerda que Jesús Urueta fue un político, orador y periodista mexicano. Se le conoció como el "Príncipe de la Palabra". Durante el gobierno de Francisco I. Madero, fue diputado de la XXVI Legislatura del Congreso de la Unión de México.

El gobierno de Madero, recibió duras críticas por una oposición conocida como el "Cuadrilátero" conformado por Francisco M. de Olaguíbel, José María Lozano, Nemesio García Naranjo y Querido Moheno, quienes atacaron las acciones legislativas maderistas utilizando retórica y exagerando las noticias de rebeliones, de anarquía y de bancarrota. Entre ellos, había algunos porfiristas.

Urueta en cambio, perteneció al "Bloque Renovador" participando al lado de Serapio Rendón, Luis Cabrera, Roque González Garza, Enrique Bordes Mangel y Francisco Escudero. Este grupo era contrario a la conciliación; cuando Madero pretendía la aproximación con los partidos de oposición, los renovadores se indignaban si el Presidente cedía a la presión política, entonces la oposición se levantaba de forma amenazadora.

Durante el período presidencial de Victoriano Huerta, los renovadores fueron criticados por los integrantes de la Casa del Obrero Mundial (COM). La COM exigía por medio de mítines jornadas laborales de 8 horas, y semanas laborales de 6 días. A consecuencia, en mayo de 1914, la COM fue clausurada por el gobierno huertista; sus miembros extranjeros fueron deportados y sus miembros mexicanos arrestados.

En diciembre de 1914, durante el desarrollo de la Revolución Mexicana, Urueta fue nombrado jefe de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Constitucionalista y alterno de Venustiano Carranza. El cargo lo ejerció del 15 de enero al 23 de junio de 1915.

En octubre de 1916, por iniciativa del General Pablo González Garza, del general Álvaro Obregón, y del general Cándido Aguilar se fundó el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el cual fue dirigido por el ingeniero y general Eduardo Hay; Jesús Urueta y José I. Lugo fueron de los civiles que se unieron al partido.

En 1919, fue nombrado Ministro plenipotenciario para representar al gobierno mexicano en Buenos Aires, siendo sucesor de Amado Nervo. Falleció en dicha ciudad el 8 de diciembre de 1920, sus restos mortales fueron repatriados y sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres. Su hija es la escritora Margarita Urueta, quien escribió su biografía bajo el título de Jesús Urueta: la historia de un gran desamor en 1964.

Además, platica que es importante recordar que el 27 de marzo del año 1866, los jefes imperialistas Julio Carranco, Feliciano Enríquez, Juan José Alonso y Carmen Mendoza, son hechos prisioneros en el Sur del Estado, después de haberse fugado en Chihuahua, el 25 de marzo en la noche y el último mencionado asesino personal del gobernador General Manuel Ojinaga.

Fueron hechos prisioneros en Rosales, Chihuahua, por fuerzas de Trinidad Uranga. Enviados a la ciudad de Chihuahua; fueron juzgados por un consejo de guerra presidido por el teniente Manuel Azpiroz; sentenciados a la pena de muerte y fusilados el 10 de octubre de 1866.

Maximiliano a Julio Carranco lo había nombrado oficial de la orden de Guadalupe en Chihuahua. Ellos fueron ejecutados en el terreno que perteneció originalmente al Panteón de la Merced, en el área que antiguamente se llamaba barrio de San Nicolás. En este lugar fueron fusilados, en la forma que se acostumbraba fusilar a los traidores: hincados de rodillas y de espaldas al pelotón de fusilamiento, los jefes imperialistas Julio Carranco y Carmen Mendoza.

En ese entonces, el predio que hoy ocupa el "Parque Urueta" era el "Panteón de la Merced".

“Hoy sabemos que donde actualmente se encuentra el Templo de Nuestra Señora del Refugio, en aquellos años existía una herrería y fragua, posteriormente un corralón donde eran resguardadas las diligencias, una especie de central de diligencias”, expresó el ciudadano.