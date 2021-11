Piden diputados a Federación surta medicamentos contra el cáncer

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario / Familiares de Jovencita con cáncer en la sesión del congreso

Chihuahua.- Luego de que el diputado Francisco Sánchez presentara una iniciativa de exhorto para que la Federación surta los medicamentos contra el cáncer, sobre todo para las niñas y los niños y más allá de los pretextos, diputados de diferentes fracciones legislativas participaron en un debate con argumentos a favor o en contra.

Presentes desde el espacio destinado a los visitantes al recinto legislativo, padres de pacientes oncológicos infantiles apoyaban la noción de exigencia y reprocharon expresiones como las de Oscar Castrejón, de Morena, quien justificó que no hay medicinas porque antes el gobierno las adquiría con empresas ligadas a personajes políticos como Roberto Madrazo y Miguel Ángel Osorio Chong.

Sanchez, desde la tribuna legislativa pidió que dicho exhorto se vote con celeridad tanto a la Secretaría de Salud como a la Secretaría de Hacienda Federal para que sin pretextos, surta estos medicamentos y evite miles de muertes inminentes por esta carencia.

Con dureza, el coordinador de los diputados del PRI, Noel Chávez, secundó la propuesta de Sánchez Villegas y pidió también que la Federación deje a un lado los pretextos, que castigue la corrupción que señala y surta con proveedores éticos dichos insumos, pero que lo haga.

“Se están muriendo los niños, dicen que van a comprar las medicinas tres veces más baratas, pero no las hay; si señalan que había corrupción, también había medicamentos, no había muertos, se atendía… Todos señalan que el neoliberalismo, que los temas de corrupción, pero es un señalamiento vano, que hasta hoy no implica a nadie porque nadie está en la cárcel; ¡Vamos a seguir de manera incisiva con el tema de salud! Compañeros, tenemos un problema porque no hay medicamentos y no les pedimos que defiendan lo indefendible”, llamó Chávez Velázquez a sus compañeros legisladores.

También participaron en el debate los morenistas Leticia Ortega y Gustavo de la Rosa, los panistas Alfredo Chávez y Mario Vázquez, mientras la presidenta provisional, diputada María Antonieta Pérez, llamó a la votación del pleno para realizar la votación del asunto.

El carácter de urgente resolución del exhorto se votó con 25 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones y su contenido general también fue aprobado con 26 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.