Piden diputados transparencia sobre renuncia del Rector de la UACh

Chihuahua.- Diputados de diferentes fracciones legislativas coincidieron en que se debe respetar la autonomía universitaria, ante la inminente renuncia del rector Luis Fierro, y al mismo tiempo exigieron transparencia sobre el proceso que no debe motivarse por presiones del exterior.

“Yo espero que la Universidad y sus órganos internos, tengan la plena independencia para tomar sus decisiones, eso parece fundamental y que se respete, pues, esa autonomía universitaria y que no existan tintes diferentes a los de la Universidad y tomen decisiones que no les correspondan e influyan en decisiones que no les correspondan”, comentó al respecto Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los diputados de Morena.

Estrada, resaltó que en todo momento existe la posibilidad de que las comunidades universitarias tomen un rol más determinante en la vida interna política, social y académica, para practicar una independencia real como instituciones educativas públicas.

El coordinador del PRI, Noel Chávez, resaltó que serán respetuosos del proceso que vive la Universidad Autónoma de Chihuahua, pero al mismo tiempo solicitó la mayor transparencia posible

“Si hay alguna cuestión dudosa con temas de adeudos, organización y de circular bien, debe verse cuidadosamente porque es un organismo descentralizado del gobierno, y no sabemos qué tipo de presiones haya ahí; si el rector va a renunciar pues, que nos diga por qué, los motivos y las razones”, cuestionó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez, resaltó la importancia de la Universidad y consideró que debería participar mucho más la comunidad universitaria

“El hecho de que las universidades gocen de autonomía, eso no indica que la sociedad no deba estar interesada ni ser partícipe de los procesos internos en los cuales se toman las diferentes decisiones”, comentó Sánchez, quien agregó que se debe revisar con toda claridad lo que pasó en el Poder Judicial y qué motiva la renovación ahora de la Rectoría.

“Las universidades no deben estar sujetas al vaivén político, deben de estar ajenas a esa dinámica, pero eso no significa una carta de impunidad para evitar la revisión exhaustiva del funcionamiento y el rol”, concluyó.

