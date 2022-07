Piden donadores de sangre tipo A+

Familiares de Andrea González Chávez, quién se encuentra internada en el Hospital Ángeles, solicitan donadores de sangre tipo A+ y plaquetas de cualquier tipo de sangre.

Los interesados pueden acudir de lunes a viernes de 8 a 14 horas y sábados de 8 a 11 horas al piso dos del Hospital Ángeles en el área de servicios especiales.

Los requisitos son: ser mayor de 18 años y menor de 65 años; pesar más de 52 kilogramos; ayuno no mayor a 12 horas; no tatuajes o piercings en el último año; no haber consumido alcohol o medicamento en las 72 horas previas y no padecer tos o gripa.