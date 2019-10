Piden duartistas no dispersar acusaciones en su contra

Chihuahua.- Cinco ex funcionarios y políticos vinculados a proceso penal por peculado, presuntamente realizado en la administración pasada, buscan llevar sus procesos en conjunto y no de forma separada como ocurre actualmente.

Para ello pidieron una audiencia en juzgados locales hoy, pero se difirió al 21 de octubre debido a notificaciones incorrectas por parte del Tribunal.

Se trata de Gerardo Villegas y Edmundo Felipe González, ex director administrativo y ex asesor de Hacienda estatal, respectivamente, así como Antonio Tarin, extitular de adquisiciones, el exauditor Jesús Manuel Esparza Flores, y el empresario Jaime Agustín Fong.

Todos aseguran estar procesados en la causa penal 2372/2019, correspondiente al desvío de 35 millones de pesos mediante contratos para la empresa Green Ideas Publicidad.