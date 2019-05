Piden ejidatarios solidaridad por apertura de brecha de Sacramento

Chihuahua.- Ejidatarios de distintas colonias de Sacramento solicitan a la ciudadanía en general solidarizarse para que no se vuelva a cerrar la 'Brecha Digna Libertad', con la que se evita el pago de caseta para los colonos y cuya circulación fue impedida por Gobierno del Estado en el tercer intento de clausurar este paso, en el que ahora excavaron una zanja de 3 metros de profundidad.

Los habitantes del ejido anunciaron que hoy la zanja será rellenada, ya que a pesar de llevar años de conflicto no se ha logrado un acuerdo con las autoridades a quienes solicitaron engomados para evitar el cobro de la caseta que recorren diariamente.

Ahora los ejidatarios del sector hacen un llamado de apoyo a la ciudadanía, debido a que para ellos es costoso estar pagando la caseta y la autoridad no les brinda algún convenio para los que por necesidad tienen que pasar por dicha zona.

Por lo anterior se optó al abrir un camino que les permita realizar sus actividades diarias sin tener que desembolsar dinero extra, sin embargo la autoridad ha colocado muros dado que varias personas, ajenas al ejido, utilizan dicha brecha para no pagar el peaje.

Los habitantes han buscado hacer un convenio con el estado, a quien le solicitan engomados para poder cruzar la caseta sin pagar, pero denuncian que no a todos se los entregan.