Piden en albergue apoyo para atender a joven abandonada

Chihuahua.- Pide albergue contra las adicciones femenil “De la Calle a la Vida” apoyo de las autoridades para que joven de 25 años “abandonada” con problemas de salud mental sea trasladada y atendida en el Cesame.

"Actualmente hay nueve mujeres a quienes se les brida ayuda en capacitación para el trabajo y combate a su adicción", comentó Claudia Villarreal

Claudia Berenice Villarreal, quien forma parte del personal de apoyo en “De la Calle a la Vida”, ubicado en la calle Morelos 503, informó que actualmente hay nueve mujeres a quienes les brindan ayuda en capacitación para el trabajo y combate a su adicción. “Tenemos un caso de una usuaria que no está bien de sus facultades (mentales), la trajo una vecina y desgraciadamente su madre la ha abandonado”. Ella es de Lebaron, se llama Sandra. No nos contestan en su casa y la policía dice que la soltemos a la calle, pero no podemos enviarla así a la calle”, dijo.

La entrevistada dijo que si libera a la mujer con su padecimiento puede verse en riesgo su vida por las inclemencias del tiempo y porque no tendría a quién recurrir.

En entrevista con El Diario, el referido centro reportó que no reciben ningún tipo de ayuda por parte de las autoridades municipales, estatales o federales en diez años de que están operando.

Entre las principales necesidades están la falta de recursos para pagar la renta y servicios que ascienden a más de 30 mil pesos.

Informaron que desafortunadamente la droga cristal está de moda y teniendo gran penetración entre la población.

Para todas aquellas personas que estén interesadas en contribuir caritativamente con la manutención del centro “De la Calle a la Vida”, pueden comunicarse al número telefónico 614 5879578 con Esther Patricia Tarango, quien es la representante legal.