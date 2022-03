Piden espacios de inclusión en Parque Fundadores

Chihuahua, Chih.- Fue a través de un reporte ciudadano que Penélope madre de Rebeca de tres años con discapacidad visual y motora denunció que el Parque Fundadores conocido como Huerta Legarreta ubicado en la colonia C.T.M., al norte de la ciudad no cuenta con adecuaciones suficientes para niños minusválidos o con incapacidades.

De esa manera, ha mostrado su inconformidad al relatar que ya es recurrente observar que no se le da el mantenimiento adecuado al parque y que no hay lugares aptos para personas con discapacidad, “mi hija es débil visual y tiene retraso motor por lo que tengo que movilizarla en silla de ruedas y es muy pesada; sin embargo, cuando salgo al parque con ella es muy difícil trasladarla porque no hay rampas”, comentó.

La madre soltera de dos niños platicó que en una ocasión su hija sufrió una caída en uno de los canales y que lamenta que Rebeca no pueda tener acceso a un espacio de esparcimiento digno.

La accesibilidad en el parque es poca y sin áreas para personas mayores ni con discapacidad motriz; “en el lugar se observa alcantarillas que no están debidamente tapadas, caminos imposibles de cruzar en sillas de ruedas ni bastón, banquetas sin rampas y obras inconclusas que impiden la libre movilidad”.

“¿A caso pensarán que las personas que viven con una discapacidad no tienen derecho de pasear por este parque?, ¿dónde está la dependencia que se encarga de ver la infraestructura para las personas con discapacidad?”, finalizó.