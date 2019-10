Piden exentar cobro de corralón a víctimas de robo de vehículos

Chihuahua.- El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Miguel Colunga Martínez solicitó una reforma a la Ley de Vialidad y Tránsito, con la intención de exentar cobro de estancia al interior del corralón a personas víctimas de robo.

En su exposición de motivos, Colunga Martínez comentó que actualmente la Ley de Vialidad y Tránsito estipula que cuando algún propietario de un vehículo es víctima de robo de su automotor, al ser recuperado éste es depositado en un corralón dura el tiempo necesario para terminar con los trámites correspondientes entre las autoridades y el propietario o poseedor del vehículo para que éste vuelva a estar en su posesión.

Asimismo, el legislador por el partido de izquierda, lamentó que pese a que se ha buscado la manera de hacer que los trámites sean más rápidos y eficientes aun no se ha encontrado la manera para lograr acelerar dichos procesos.

Finalmente, Miguel Colunga comentó que la intención de que se autorice dicha reforma a la Ley de Vialidad y Transito es debido a que muchas de las ocasiones las victimas no cuentan con la solvencia económica para cubrir esos gastos ya que el cobro no es de tarifa fija y se siguen generando por cada día transcurrido.