Piden expropiación de terrenos en Vialidad Hacienda Los Morales

Chihuahua.- El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Ayuntamiento, Antonio García Hernández, propuso se solicite al Gobierno del Estado la expropiación de terrenos que tienen truncada la terminación de la vialidad Hacienda de Los Morales, que permitiría el desfogue de cientos de automovilistas que habitan en fraccionamientos del norte de la ciudad de Chihuahua.

Dijo que esta avenida no ha podido concluirse tras largos años de negociaciones infructuosas con los propietarios de un terreno junto al Periférico De la Juventud, por ello propuso la creación de una mesa para analizar la situación jurídica de ese "tapón vial, toda vez que los intereses de la ciudad están por encima de los particulares".

Explicó de la urgencia para solucionar la apertura total de la avenida Hacienda de Los Morales que conectaría con el Periférico de la Juventud, a la altura de la agencia de autos Toyota, que afecta enormemente a quienes habitan los fraccionamientos a lo largo de dicha avenida y su cruce con los ubicados en la prolongación Tomás Valles.

El edil del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comentó que vecinos de los fraccionamientos que conectan con ese sector norte de la ciudad, se han acercado con él para plantearle la situación. "Ya los directores de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipales, han actuado al respecto por años, pero sin resultados", dijo.

Aclaró que la vialidad Hacienda de Los Morales, parte desde Altozano al extremo septentrional de la ciudad y viene a concluir en el Periférico De la Juventud, y a la altura de una agencia automotriz hay un terreno de 60 metros que no ha permitido continuar la vialidad por la resistencia de los propietarios del predio, quienes a pesar de años de negociaciones, las autoridades municipales no han podido llegar a un acuerdo respecto a los términos de la adquisición de dichos terrenos, lo que ya ha provocado la sentida molestia y reacción de los vecinos ubicados a lo largo de dichas vialidades.

"Y es que habiéndose vendido los terrenos con el ofrecimiento que tendrían una salida rápida al Periférico De la Juventud, resulta que ahora tienen que rodear para esto hasta la Avenida La Cantera o bien por la Santa Fe, pero ambas rutas ya se encuentran congestionadas la mayor parte del día".

Si en un término perentorio no se llega a alguna negociación con los propietarios de los terrenos, se solicite al gobernador, Javier Corral Jurado, haga el ejercicio del Decreto de Expropiación de esos terrenos, ya que el interés público está plenamente acreditado por encima del derecho de los particulares.