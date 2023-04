Piden investigar red de corrupción en CFE

Chihuahua, Chih.- El diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la fracción de Morena en el Congreso del Estado, llamó a que se investigue y si corresponde, se sanciones la red de corrupción y nepotismo al interior de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chihuahua.

De acuerdo a investigaciones periodísticas, el Director General de CFE en Chihuahua, Guillermo Nevárez Elizondo, mantiene en la nómina de la CFE a sus tres hijas y a dos de sus yernos en diferentes gerencias regionales en el estado.

"Estamos a favor de que si se dan estos excesos, deben ser investigados porque me parece que son temas que han dañado mucho al país, y en esta administración ya no deberían estarse dando", declaró Estrada Sotelo cuando se le preguntó sobre el tema.

La red de nepotismo

De acuerdo con las publicaciones periodísticas, Hilda Denisse Nevárez González, hija del superintendente, es supervisora administrativa de calidad y control de gestión en la gerencia regional de Transmisión Norte, zona de operación Chihuahua, con un ingreso anual de 586 mil 472 pesos, el cual incluye sueldo, bonos, aguinaldo y diversas prestaciones.

El esposo de Denisse Nevárez, Rafael Gutiérrez Porras, se desempeña como jefe de departamento Zona ll y está encargado de la red eléctrica de subtransmisión, con un ingreso neto anual 787 mil 872 pesos.

Lorena Del Rocío Nevárez González, es supervisora del programa de capacitación en la residencia general de construcción V, Chihuahua, cuyo ingreso mensual hasta 2022 se reportó con 601 mil 611 pesos.

El esposo de Lorena, Víctor Manuel Hernández Muñoz, hasta el año pasado se encargaba de la supervisión de elaboración e integración de paquetes de licitaciones y ya no está en nómina, pero hasta el año pasado percibía un ingreso anual neto de 613 mil 469 pesos.

Claudia Imelda Nevárez González, realiza funcioines como ingeniera de sistema de gestión de calidad en la central de ciclo combinado Chihuahua, con un ingreso anual de 868 mil 982 pesos.

Molestia y opacidad

La persona que realiza labores de vocería en la Comisión, Víctor Barba, fue claro en decir que la paraestatal no emitirá posicionamiento alguno, ni mencionará el tema ante la opinión pública, a pesar de la opacidad y falta de transparencia que esto representa.

“No hay un tema en ese aspecto no hay declaración alguna, no. Es todo lo que le puedo decir y quedo a sus órdenes, no puedo hablar del tema”, respondió con visible molestia y cortó la llamada de manera tajante.

La CFE a través del tiempo ha sido señalada por permitir el ingreso a nómina sólo a trabajadores familiares de sindicalizados y del personal de confianza, mientras que el vocero no informó si la empresa pública dará un posicionamiento específico aclaratorio respecto del tema de la familia

Neváez.