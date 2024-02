Piden justicia para niño atropellado al salir del kínder

Chihuahua, Chih.- Amigos, familia y la mamá del pequeño Rix de cinco años, han publicado a través de redes sociales donde piden justicia después de un accidente ocurrido el pasado 29 de enero en el periférico De la Juventud, cuando el menor iba camino al kínder con su abuelo, por lo que actualmente, se encuentra sedado en un hospital debido a la inflamación severa de su cerebro.

Platican que esto fue provocado por la falta de oxígeno durante el tiempo en que estuvo sin signos vitales, además, de reportar daños en su corazón, médula y otros órganos vitales.

De acuerdo con las publicaciones, responsabilizan a un joven de nombre Jorge Rogelio, quien manejaba a exceso de velocidad para llegar a su destino y fue impactado por otro auto que no pudo esquivar y atropelló al menor.

La familia, que no ha dado a conocer el apellido, denuncia también la falta de colaboración por parte de la aseguradora CHUBB, la cual se niega a asumir responsabilidades en este caso, porque Dulce María, la madre de Rix, enfrenta una difícil situación, ya que se le solicita que realice trámites en la Fiscalía General del Estado (FGE) y en la Policía Vial para agilizar el proceso, pero se niega a dejar solo a su hijo en el hospital mientras lucha por su vida.

La justicia es también para que se finquen cargos correspondientes al responsable y se haga cargo también, porque dice que ahora no ha sido ni procesado y está libre en la calle.

“Confiar es una virtud, un valor o quizá un mal hábito al que me gusta recurrir siempre. Confío en la gente, confío en su corazón, confío en su palabra, y eso me ha llevado a caer en muchas decepciones. Sin embargo, no cambio mi esencia y ahora más que nunca necesito seguir confiando.

Confío en Dios y en la Virgen, porque se han manifestado y sé que están abrazando a mi niño. Al tiempo de Dios y no al mío, a su voluntad y no la mía, pero sé que Rix está con ellos.

Confío en los doctores, la internista Barrera, que ha estado al pie del cañón,

el pediatra Porras, todos los doctores que han estado al pendiente de Rix, el equipo de enfermería, mis respetos.

Confío en la gente, familiares, amigos, conocidos y desconocidos que han orado, que han compartido, que han sentido empatía por mí y por mi Rix. ¡Gracias!

Confío en las autoridades, porque vino a buscarme personalmente el fiscal general, César Jáuregui, para ponerse al tanto, a la orden, a decirme que él personalmente iba a encargarse de hacer justicia y de que a mi niño no le falte atención médica ni un instante”, publicó Dulce María a través de su perfil de Facebook.