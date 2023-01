Piden la destitución de directivos Se´Wá

Padres de familia y profesores que enseñan en el Centro Musical Se’Wá de la colonia 2 de Octubre, han mostrado su descontento tras el despido injustificado del exdirector Víctor González, por lo que han pedido explicaciones a los directivos las cuales no fueron dadas, razón por la que han pedido destitución de encargados.

Los docentes al volver a sus labores en este inicio de año, recibieron un contrato por un mes, el cual no tenía ni sellos ni firma por parte del contratante, bajo la amenaza de que si no firmaban, no se les pagaría.

De acuerdo con los denunciantes, las maestras recibieron una reacción pasivo-agresiva por parte de la coordinadora general Flor Nevárez, en la cual se les dijo cosas como “que hasta para hablar se necesita inteligencia emocional”, “que si no sabían mejor no hablaran” y “que era información que no era de su incumbencia”.

Aseguraron que después que de las maestras se reusaron a firmar el contrato, recibieron acoso laboral por parte de la jefa general, la coordinadora administrativa Jazmín Picasso y la encargada de comunicación Mónica Curiel, al citarlas una por una con uso de un lenguaje agresivo, amenazar con cerrar el centro y mencionar que si no se adaptaban al sistema entonces se fueran.

También, explicaron que Mónica Curiel llegó que iba en lugar de Marco Montañez el representante legal de Se´Wá, sin portar una carta poder, siendo esto totalmente ilegal.

Al no firmar el contrato, mencionaron que la maestra Paloma Campos fue citada por capital humano en el cual volvió a recibir acoso laboral por parte de la encargada de este Devon Loya y por Flor Nevárez y Jazmín Picasso, diciéndole que si no firmaba no podía presentarse a trabajar, lo cual es totalmente ilegal negarle el acceso a las instalaciones a alguien que seguía trabajando sin un contrato y retenerle su salario, contando esto como despido injustificado ante la ley.

“Los maestros y directores de Se’ Wá tocando el futuro están bajo amenaza de que nadie exprese nada o serán despedidos.

No es la primera vez en el que despiden a buenos maestros del sistema musical Se´Wá cada que reportan una incidencia, ha habido casos de acoso a alumnas y maestras por parte del exesposo de Flor Nevárez, y los directivos sólo han hecho caso omiso, siendo encubridores de estos actos: el representante legal Marco Montañez, Flor Nevárez y Jazmín Picasso, dando por sospecha el manejo de actividades ilícitas y mal uso de los bienes, teniendo como encargado de recaudación de fondos a Omero Mendoza y aún así pidiéndoles la venta de carpetas de rifas a los padres de familia de una asociación para niños de bajos recursos.

Al ser la maestra Paloma Campos una excelente maestra demostrando su desempeño y empatía con los alumnos y muy querida por la comunidad, siendo la maestra de guitarra con más alumnos de todos los centros por más de un año y medio, los padres de familia desconcertados hablaron con el representante legal Marco Montañez, y con las personas mencionadas anteriormente, siendo tratados con poco respeto y no dando importancia a sus necesidades, mostrándose el señor Marco como una persona ególatra, déspota y que carece totalmente de empatía. Cuando los padres de familia mencionaron el reporte que hizo la maestra Paloma Campos acerca del acoso a dos de sus alumnas, el señor Marco sólo dijo “y si así es, ¿por qué no van con la policía?”, y una vez más amenazaron con cerrar el centro 2 de Octubre. También no se cumplieron todo lo que en esa junta les prometieron a los padres, como no correr a las maestras, no tener represalias contra ellos y el alumnado, y no tener de directora a Flor Nevárez.

¿Sabrá Fechac, Promesa Educativa A.C. y los demás donantes, ¿el cómo se manejan los directivos de Se´Wá tocando el futuro? ¿Qué esconden detrás estas personas como para preferir correr a maestros en vez de resolver los problemas?”, explicaron las denunciantes al hacer llegar esta carta a esta casa editora, y argumentar que por todo esto, piden la destitución de las personas mencionadas anteriormente.

