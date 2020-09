Piden más atención al parque El Encino

Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Desde hace varios días, usuarios del Parque de El Encino han reportado falta de seguridad debido a que algunas personas han sufrido de robos y varios vehículos fueron dañados por desconocidos y no se localizado a responsables.

Fue el pasado fin de semana cuando por medio de redes sociales, usuarios del parque denunciaron que mientras realizaban sus actividades, alguien provocó daños en al menos ocho automóviles, en algunos se llevaron ar t í culos personales dentro como dinero y credenciales.

De acuerdo con ciclistas que acuden frecuentemente por las mañanas a partir de las 7:00 de la mañana, la zona se encuentra vigilada desde la caseta a un lado de la Presa Chuviscar durante el recorrido alcanzan a ver alguna patrulla, además de la cámara en el estacionamiento.

“A nosotros no nos han hecho nada. Venimos más o menos seguido, si nos han dicho que está peligroso, que se roban cosas, pero ya van algunos días y no nos ha tocado. No se si gracias a Dios o porque solo fue una vez. Quien sabe, aquí seguimos, es un parque muy limpio e ideal para la bicicleta”, platicó Erasmo, quien junto con su pareja suelen ir por la mañana.

Personal que atiende la entrada del parque comentó que son los fines de semana cuando hay más afluencia de corredores, familias, parejas y ciclistas. Prácticamente todo el estacionamiento se llena.

Esto es entre las 7:00 y 9:00 de la mañana. Se vacía a partir de las 12:00 del día. No obstante, desde las 4:00 de la tarde comienza a llegar la gente y suelen irse cuando empieza a anochecer.

Entre semana es más ligera la afluencia, salvo por la mañana en que es una asistencia considerable.

Esta zona conforma el llamado Parque Tres Presas, que de acuerdo con algunos usuarios ha tenido ligero descuido, árboles secos y cierto abandono por parte de las autoridades, que a pesar que haberse levantado el acceso luego de no usarse debido a la contingencia generada por el Covid-19, el Fideicomiso Tres Presas no ha actuado para darle un mejor mantenimiento.

En lo que corresponde al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de este 2020, el Municipio de Chihuahua tiene destinado 33 millones de pesos para el Fideicomiso Tres Presas que compone el parque mencionado aunado con el Parque Metropolitano El Rejón y la Presa Chihuahua, que no solamente será para mantenimiento sino para construir un parque infantil, una arena de espectáculos, así como un puente que conecte dos áreas verdes.

Además que existe la proyección a 20 años para desarrollar infraestructura turística, de entrenamiento, cultural y deportiva para los chihuahuenses. Las zonas más denunciadas por los ciudadanos que utilizan estas áreas verdes es la senda del Parque el Encino que han notado una gran cantidad de árboles secos y descuido en mobiliario, como las mallasombra que protegían el área de aparatos de ejercicio.

El parque El Reliz, que también pertenece al Municipio es de los que se les ha dado mayor rehabilitación, ya que con respectivas medidas sanitarias, la gente puede ingresar.

No obstante, éste no pertenece al fideicomiso, por lo que se ha realizado un llamado al actual encargado, Álvaro Madero Muñoz, quien había anunciado próxima inversión en cámaras de videovigilancia e incrementar la seguridad, algo que no se ha realizado en lo que va del año y van algunos percances como el del pasado fin de semana.