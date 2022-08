Piden mejores sueldos para prestadores de servicio en la sierra

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El diputado panista Carlos Olson presentó una iniciativa de ley que llama a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud a que mejoren las remuneraciones y prestaciones de quienes realizan Servicio Social en comunidades con alta criminalidad.

Esto durante la sesión de la diputación permanente de este lunes en el Congreso del Estado, y cabe mencionar, el exhorto se dirige sólo a las autoridades federales en materia, por ser los empleadores y administradores del sistema al que se llama.

“Quiero ver a mis compañeros titulados, no enterrados”; “Que nuestro sueño de ser Doctores no nos cueste la vida”; “Estudié 6 años para ser Doctora, no violada y asesinada en el Servicio Social”, dijo el diputado, fueron algunas de las frases que utilizaron los estudiantes y practicantes de medicina en el Estado, en la manifestación frente a Palacio de Gobierno el pasado día 19 de julio, ante los altos índices de violencia en la sierra.

Las regiones serranas de Chihuahua y e inmediatas de estados vecinos quedaron en el ojo de la opinión pública luego del asesinato de los sacerdotes jesuitas de Cerocahui del pasado 21 de julio, a lo que siguieron los de los médicos Masiel Mexía Medina en la comunidad de San Juanito, en el Estado de Chihuahua y el de Éric David Andrade Ramírez, pasante asignado en la comunidad de Pueblo Nuevo, en el Estado de Durango.

En la iniciativa también se mencionó la necesidad de una mayor provisión de medicinas y equipo médico para la zona rural.